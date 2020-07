Escape Game Fort Boyard: Trailer stellt das Partygame vor

Gute Nachrichten für Party-Games-Fans – astragon veröffentlichte mit Microids den Genrevertreter Escape Game Fort Boyard, der manchen von euch durch die TV-Show Fort Boyard bekannt vorkommen dürfte. Was euch im Spiel erwartet, erfahrt ihr hier.

Darum geht es in Escape Game Fort Boyard

Die Fort-EinwohnerInnen warten bereits sehnsüchtig auf neue unerschrockene KandidatInnen, die sich trauen, den vielfältigen Herausforderungen, die ihnen vor allem in Sachen Konzentration und Geschicklichkeit eine Menge abverlangen werden, entgegenzutreten.

Escape Game Fort Boyard beinhaltet gleich 26 actiongeladene Prüfungen im Rahmen von fünf dedizierten Herausforderungen freuen! Diese könnt ihr mit bis zu drei MitspielerInnen entweder im kooperativen Modus oder im unterhaltsamen Partymodus absolvieren, der nicht nur einen knallharten Versus-Modus bietet, in dem ihr gegeneinander antreten können, sondern auch die Möglichkeit, den kompletten Spielspaß im Splitscreen gemeinsam am selben Fernseher zu erleben.

Sei es Rodeo Dino, Car Wars oder Punching-Ball, jedes der lustigen Mini-Spiele erfordert das Maximum an Fähigkeiten. Durch das Lösen kniffliger Rätsel müssen genug Schlüssel eingesammelt werden, um letztendlich die mit reichlich Belohnungen gefüllte Schatzkammer zu öffnen. Aber nicht vergessen: Es ist gar nicht so einfach diesen Prozess zu überstehen, ohne eines der eigenen Teammitglieder zu verlieren. Denn der kleinste Ausrutscher kann ohne Umwege in das dunkle Verlies führen!