Erstes Age of Empires 4 Multiplayer-Gameplay veröffentlicht

In rund einem Monat ist es soweit und das Kult-Aufbaustrategie-Franchise Age of Empires kehrt mit dem neuesten Ableger zurück auf die PCs – als kleinen Appetizer veröffentlichte Microsoft nun erstmals Age of Empires 4 Multiplayer-Gameplay-Material, das ich euch gerne an dieser Stelle präsentieren möchte.

Im rund 43-minütigem Spielmitschnitt sehen wir die Rus gegen das Heilige Römische Reich (gespielt von Zak Robinson und Eric Wrobel von Relic Entertainment). Viel Spaß damit!