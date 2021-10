Erster Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters Gameplay-Trailer veröffentlicht

Frontier veröffentlichte einen ersten Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters Gameplay-Trailer, der euch erste Einblicke in das rundenbasierte, taktische Rollenspiel gewährt. Entwickelt von Complex Games aus Kanada, wird Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters die größte Waffe der Menschheit, die Grey Knights, gegen die korrumpierenden Mächte des Chaos in diesem brutalen und rasanten, rundenbasierten Taktik-RPG antreten lassen.

In Chaos Gate – Daemonhunters übernehmt ihr das Kommando über einen Trupp Grey Knights, die größte Waffe der Menschheit, im Kampf gegen die Mächte des Chaos. In einer laut eigenen Angaben epischen Geschichte, die vom New York Times-Bestsellerautor Aaron Dembski-Bowden verfasst wurde, werdet ihr die Dämonen in brutalen rundenbasierten Kämpfen besiegen, während ihr nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Seuche sucht, die die Welten des 41. Jahrhunderts heimsucht.