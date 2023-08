Erster Trailer zu EA Sports FC Mobile (iOS, Android) veröffentlicht

EA Sports hat nun EA Sports FC Mobile angekündigt, das neueste in seiner Serie von mobilen Fußballspielen.

Der erste in der umbenannten Serie nach dem Abbruch der FIFA-Lizenz, EA Sports FC Mobile, wird am 26. September weltweit auf den Markt kommen. Es wurde auch angekündigt, dass der Flügelspieler von Real Madrid, Vinícius Júnior, als “Cover-Star” des Spiels verwendet wird. “Ich freue mich, als Cover-Star für EA Sports FC Mobile vorgestellt zu werden und freue mich darauf, diese Aufregung mit Fans weltweit zu teilen”, sagte Vinícius Júnior in einer Erklärung. So weit, so gut, aber wie soll der Titel dann im Endeffekt aussehen? Ein Trailer schafft hier Abhilfe: