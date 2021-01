EPOS stellt In-Ear-Kopfhörer GTW 270 Hybrid vor

Das Audio-Unternehmen EPOS bringt die GTW 270 Hybrid In-Ear-Kopfhörer heraus

EPOS präsentiert das erste, ausschließlich EPOS gebrandete Gaming-Peripheriegerät für unterwegs. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer GTW 270 Hybrid setzen neue Standards für latenzarme Audioqualität. Dies wird über den enthaltenen USB-C-Dongle ermöglicht, dank dem sich die In-Ear-Kopfhörer perfekt für latenzfreie Gaming Sessions eignen. Die Bluetooth-Konnektivität erlaubt zudem die Verbindung mit einer breiten Auswahl an Smartphones. Die EPOS GTW 270 Hybrid sind ab sofort auf der offiziellen EPOS-Website und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Über die GTW 270 Hybrid

Die GTW 270 Hybrid wurden für Gaming unterwegs entwickelt und sind mit Nintendo Switch, Android-Smartphones, PC und Sony PlayStation kompatibel. Wer voll auf Bluetooth-Kompatibilität setzt, kann mit den GTW 270 zudem ab sofort eine preisgünstigere Ausführung ohne Dongle vorbestellen.

Mit bis zu fünf Stunden Akkulaufzeit nach nur 90-minütigem Aufladen sind die kabellosen In-Ear-Kopfhörer GTW 270 Hybrid der ideale Begleiter für Gelegenheitsspieler ebenso wie für Hardcore-Gamer bei Gaming Sessions egal wo man gerade ist. Die im Lieferumfang enthaltene Ladetasche in elegantem Silbergrau bietet zusätzliche 20 Stunden Ladezeit für längere Gaming Sessions.

Anpassbar und individuell

Mit austauschbaren gummierten Ohrstöpseln in verschiedenen Größen und einer einzigartigen ergonomischen Form passt sich der geräuschisolierende Ohrstöpsel der natürlichen Form der Ohren an und sorgt so für eine komfortable Passform. Dank einer Datenbank mit 800.000 Ohrscans, die EPOS von seiner Muttergesellschaft Demant zur Verfügung gestellt wurde, konnten die EPOS-Ingenieure zahlreiche Designs mit Hilfe von KI-Technologien mit statistischen Daten vergleichen. Auf dieser Grundlage wurde ein Ohrstecker-Design entwickelt, das den Druck auf das Ohr auf ein vernachlässigbares Maß reduziert und gleichzeitig eine hervorragende akustische Abdichtung und modernste In-Ear-Akustik bietet. Die GTW 270 Hybrid sind zudem nach IPX 5-Standard wasserdicht und damit vor Schweiß und leichtem Regen geschützt.

„Mit seinem dezenten und dennoch hochwertigen Design sind die GTW 270 Hybrid ein hervorragendes Produkt für alle, die nach ausgezeichneten kabellosen In-Ear-Kopfhörern für Gaming unterwegs mit bestmöglicher, latenzfreier Audioqualität suchen. Ganz gleich, ob man in einer kurzen Pause in eine Gaming-Session eintaucht oder auf dem Weg zur Arbeit ein paar Runden seines Lieblingsspiels auf der Switch oder seinem Smartphone spielt – die GTW 270 Hybrid bieten kompromisslosen Sound für Gamer, egal wo sie gerade sind“, so Maja Sand-Grimnitz, Head of Global Marketing bei EPOS.

Die Technik der Earbuds

Im Gegensatz zu anderen kabellosen In-Ear-Kopfhörern sorgt der latenzarme AptX-Codec der GTW 270 Hybrid für klare Audioqualität bei geschlossener Akustik: Für einen Spielsound, der Gamer vollständig eintauchen lässt. Die einzigartige ergonomische Form jedes Ohrsteckers in Kombination mit eigenen EPOS-Audiotreibern im Miniaturformat liefert tiefe, kräftige Bässe, natürliche Mitten und knackige Höhen für unübertroffene Klangqualität, die speziell für Spielsessions entwickelt wurde. Zudem bieten die GTW 270 Hybrid Standard-Bluetooth 5.1 für die Zweikanalübertragung für Lautsprecher und Mikrofon. Die Dualmikrofone der In-Ear-Kopfhörer gewährleisten eine klare Kommunikation und reduzieren Hintergrundgeräusche für ein umfassendes Multiplayer-Gaming-Erlebnis.

Zusätzlich zur Standard-Bluetooth 5.1-Konnektivität zu jedem Bluetooth-kompatiblen Gerät ist der kabellose USB-C-Dongle der GTW 270 Hybrid mit Nintendo Switch und Android-Smartphones kompatibel. Ein 1,5 Meter langes USB-C zu USB-A Kabel für PC und Sony PlayStation-Konsolen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang der EPOS GTW 270 Hybrid gehören eine mobile Ladetasche, ein USB-C-Dongle, unterschiedlich große Ohrstecker und ein USB-C zu USB-A Kabel. Der empfohlene Einzelhandelspreis beträgt 199 Euro.

Die GTW 270 (die Ausführung ohne Dongle) können ebenfalls ab sofort zum empfohlenen Einzelhandelspreis von 169 Euro vorbestellt werden. Weitere Informationen zu beiden kabellosen In-Ear-Kopfhörern findet ihr unter eposaudio.com/gaming.