Enshrouded 1.0 (PC) erscheint im Herbst 2026

Kurz vor dem zweiten Jubiläum des Early Access Start von Enshrouded gibt Keen Games bekannt, dass die Version 1.0 im Herbst 2026 erscheint.

Happy Birthday, Enshrouded

Zur optimalen Vorbereitung auf die Vollversion wird ein letztes großes Inhaltsupdate für den Early Access-Build veröffentlicht, welches Adventure Sharing sowie zahlreiche Verbesserungen enthalten wird. Vollständige Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Zur Vorstellung dieser Updates hat das Team ein neues Entwickler-Tagebuch (siehe unten) sowie eine Roadmap veröffentlicht.

Die Roadmap geht weiter

Auf ihrem Entwicklungsabenteuer hat Keen Games gelernt, dass der Weg selten so geradlinig ist, wie es eine Karte vermuten lässt. Trotzdem ist jede Karte besser als keine, daher veröffentlicht das Team heute einen ersten Blick auf die sich weiterentwickelnde Roadmap, die den Weg aus dem Early Access von Enshrouded weisen soll. Sie beinhaltet das große 8. Inhaltsupdate (geplant für das 2. Quartal) und eine Vielzahl an Gameplay-Verbesserungen, darunter Balancing, weitere Anpassungen am Kampfsystem, zusätzliches Polishing, sowie Performance Optimierungen. Zudem bestätigen die Entwickler:innen, dass in diesem Update die erste Version von Adventure Sharing implementiert wird, ein weiteres von der Community stark gewünschtes Feature, das es Spielenden ermöglicht, die Basen anderer Flammengeborener einfacher zu erkunden.

Vollständiger Launch im Herbst

Keen Games freut sich mitzuteilen, dass der vollständige Launch von Enshrouded im Herbst 2026 erwartet werden kann. Der große Erfolg des Early Access hat es dem Team ermöglicht, das ursprüngliche Konzept von Enshrouded umzusetzen und weiter auszubauen, wodurch die zweite Hälfte des Jahres 2026 der ideale Zeitpunkt ist, um die Vision des Teams zu verwirklichen. Der 1.0-Launch wird dabei nicht das endgültige Ziel, sondern ein neues Kapitel für die weitere Entwicklung, mit Verbesserungen, zusätzlichen Inhalten und mehr sein. Ohne die Unterstützung von über fünf Millionen Spielenden wäre diese Reise nicht möglich gewesen. Das Team zeigt sich erneut demütig und äußert große Dankbarkeit gegenüber den vielen Flammengeborenen, die die Flammen am Leben gehalten und weiter angefacht haben – durch das Spielen von Enshrouded, durch Feedback und ein Teil der Community zu sein. Zur Feier teilt das Team einige Gameplay-Statistiken, die auf der Reise gesammelt wurden. Bevor der Blick zu weit in die Zukunft gerichtet wird, teilt das Team Details zu einem Patch, der morgen veröffentlicht werden soll und die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen enthält:

Kampf-Anpassungen werden fortgesetzt, darunter Änderungen an der Sichtbarkeit der Schadenszahlen, an Block und Parieranimationen, Verbesserungen bei Genauigkeit von Projektilzaubern und Angriffen sowie deren zugehörigen Anzeigen

Neues Vanity Rüstungsset: Flammengeborene sollten mit der Jägerin sprechen

Platzierte zufällig explodierende Fässer werden weniger zufällig explodieren. Nach Installation des Patches gilt: falls es doch explodiert, war es vermutlich die eigene Schuld

Viele Bugs wurden behoben, was Stabilität und Performance verbessern soll

Vollständige Patch Notes werden auf Steam geteilt, sobald der Patch verfügbar ist

Alle sind weiterhin eingeladen, Feedback über die Feature-Upvote-Plattform, in Steam Reviews sowie in Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien einzureichen, da die Unterstützung über Version 1.0 hinaus geplant ist. Enshrouded ist im Januar 2024 auf Steam in den Early Access gestartet inklusive Erweiterungen und hat seitdem mehr als fünf Millionen Spielende erreicht. Keen Games verfolgt die gesetzten und neu definierten Ziele weiter, während an der Vollversion von Enshrouded gearbeitet wird, dessen Launch für Herbst 2026 bestätigt ist. Aktuelle sowie zukünftig interessierte Spieler:innen aus PC und oder Konsolen-Communities können Updates von Enshrouded über die offizielle Website sowie über X (Twitter), Reddit, TikTok, Facebook und Discord verfolgen.