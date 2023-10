Energiespartage bei tink: Nachhaltige Smart Home-Angebote bis 31.10.2023

Smart Home ist auch zum Sparen da: Mit den Energiespartagen bei tink könnt ihr eure Stromrechnung auf Dauer senken. Lest hier mehr!

Energy-Saving-Days: Der Gedanke, sowohl den Planeten zu schonen als auch den Geldbeutel zu entlasten, ist in der heutigen Zeit verlockender denn je. Daher setzt der renommierte Premium-Online-Händler tink gemeinsam mit Partnern wie Google, Bosch, Netatmo u.v.m. auf den Zukunftstrend Smart Home und feiert bis zum 31.10.2023 die Energiespartage. Die Angebote mit bis zu 52 Prozent Rabatt reichen von innovativen Heizkörperthermostaten bis zu komplexen Systemen für das gesamte Zuhause. Die Zukunft des Energiesparens entdecken – ab sofort auf tink.at.

Sicherheit für die Eingangstür

Schnell und ohne Mühe – genauso unkompliziert gestaltet sich die Installation des Netatmo Smart Doorlocks. Einmal montiert, verwandelt es herkömmliche Türen in zukunftsfähige Eingänge, die sowohl sicher als auch smart sind. Ab sofort fungiert das Smartphone als virtueller Schlüssel und abhanden gekommene Schlüssel können im Handumdrehen deaktiviert werden. Mit einer beeindruckenden Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr werden lästige Wechsel, wie man sie sonst von smarten Schlüsseln kennt, minimiert. Das robuste Design aus Edelstahl und die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen schützen sowohl vor physischen als auch digitalen Eindringlingen. Doch das Herzstück dieses Systems ist definitiv die Smartphone-App: Sie erlaubt nicht nur eine umfassende Kontrolle über den Zugang ins Eigenheim, sondern auch die nahtlose Integration in ein bestehendes Smart Home System. Ein Türschloss, das dem digitalen Zeitalter gerecht wird und gleichzeitig ein Hochmaß an Sicherheit bietet.

So heizt man heute

Heizung und Warmwasser sind die wahren Schwergewichtler im Energieverbrauch eines Haushalts und tado° hilft dabei, nur noch so viel Energie zu verbrauchen, wie auch wirklich benötigt wird. Mit dem Heizkörper-Thermostat Starter Kits V3+ inklusive 3 Thermostaten und Bridge regelt sich die Temperatur im eigenen Zuhause nach individuellen Zeitplänen automatisch. Ein Raumluft-Sensor zeigt die Luftfeuchtigkeit an und warnt vor Trockenheit oder Schimmel-Gefahr. Ist das Fenster einmal offen geblieben, fragt das smarte System via Push-Mitteilung, ob die Heizung abgedreht werden soll. So werden Energiekosten gesenkt und zusätzlich Geld gespart. Ab sofort inklusive 1 Jahr Auto-Assist!

Spaß und Sicherheit

Die Ring Video Doorbell und der Echo Show 5 von Amazon vereinen Sicherheit und Unterhaltung: Ein Blick in die Ring App zeigt, wer vor der Tür steht – Tag und Nacht. Und während man dank des Echo Show 5 Entertainment pur genießt, reicht ein einfaches “Alexa, was koche ich heute?” für kulinarische Inspiration. Kinderleicht installiert ist das Set sofort einsatzbereit und bietet mit der Pre-Roll-Funktion der Kamera einen sechs Sekunden Rückblick in brillanter Farbauflösung – ein wahres Branchen-Novum. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen und smarten Organisationsfunktionen macht dieses Amazon-Duo den Alltag nicht nur einfacher, sondern vor allem auch spannender.

Gut für Umwelt und Geldbeutel

Energie aus der Sonne und Entertainment für das Zuhause: Das ist das 2er-Set eufy SoloCam S220 kombiniert mit dem Echo Show 5. Die Kameras überzeugen durch eine einfache Installation und umweltfreundliche Solartechnik. Nur drei Stunden Sonnenschein, und schon sie sind den ganzen Tag einsatzbereit. Das bedeutet gestochen scharfe 2K-Bilder bei Tag und Nacht, unterstützt von smarten Features wie Gesichtserkennung. Gleichzeitig bringt der Echo Show 5 Entertainment in jedes Zimmer. Ob aktuelle Serienhits, Musik für die Küche oder schnelle Alexa-Antworten – der Echo Show 5 ist der Unterhaltungspartner schlechthin. Beide Geräte harmonieren nicht nur technisch, sondern auch in puncto Bedienkomfort, denn sie lassen sich intuitiv per App und Sprachbefehl steuern. Einfach smart!

Mehr Licht!

Wer kommt nicht gerne im hell erleuchteten Zuhause heim? Mit Eve Energy ist dies auch möglich, wenn vor euch noch niemand daheim ist. Denn Lampen und Geräte lassen sich auch von unterwegs bequem per Sprache oder App steuern. Dabei spielt die maximale Sicherheit eine besonders große Rolle: Die Kombination aus modernster Thread-Netzwerktechnologie und dem zukunftssicheren Standard Matter verzichtet gänzlich auf Daten-Tracking und schützt somit zu jeder Zeit Ihre Privatsphäre. Eve Energy ist mit allen Apple- und Android-Geräten kompatibel und sorgt in nur wenigen einfachen Schritten für ein gemütliches, smartes Zuhause.

Wohlig warm

Mit seiner optimalen Integration in das Apple HomeKit bietet das Eve Thermo 6er-Pack sowohl nahtlose als auch zuverlässige Anwendungsmöglichkeiten. Er benötigt keine Basisstation und ermöglicht trotzdem eine flexible Steuerung via App oder Siri. Individuelle Heizpläne für die Woche bieten Flexibilität, die Fenster-offen-Funktion sorgt für Effizienz und die App gibt Auskunft über die Heizgewohnheiten. Besonders spannend ist, dass Eve Thermo nun auch Thread-fähig ist. Das bedeutet eine verbesserte Reichweite, Netzwerkstabilität und Batterieschonung. Ein echter Game-Changer für alle, die ihr Zuhause auf das nächste Smart-Home-Level heben möchten.

Clevere Sicherheit

Wachhunde waren gestern, heute sorgt die Google Nest Doorbell für Sicherheit! Und dank intelligentem System unterscheidet die smarte Türlösung sogar zwischen Paketen, Personen und Fahrzeugen. Die HDR-Technologie bietet auch bei Nacht ein gestochen scharfes Bild, während das Zwei-Wege-Audio kristallklare Interaktionen mit dem Besuch ermöglicht. Aber die wahre Innovation liegt in der Mobilität: Unabhängig vom Standort kann auf jeden Klingeldruck oder jede Bewegung reagiert werden. Und während die kabellose Montage Flexibilität in der Platzierung ermöglicht, sorgt die Diebstahlgarantie von Google für zusätzliche Sicherheit. In Kombination mit dem Google Nest Hub hat man außerdem eine smarte Zentrale. Ein Rundumpaket für alle, die Wert auf Sicherheit und smarte Technik legen.

Euer smartes Heizsystem

Moderne Technologie trifft auf gemütliche Wärme, wenn Intelligenz und Effizienz sich vereinen. Und genau dafür steht das Homematic IP Starter Set. Es bietet die Möglichkeit, die Raumtemperatur via Google Assistant oder Amazon Alexa sowie einer eigens entwickelten App zu steuern – und das unglaublich effizient. Der Clou dabei ist der Homematic IP Access Point, der als Mittler zwischen den intelligenten Geräten und der App fungiert. Energieeffizienz steht hierbei klar im Fokus. Mit individuellen Zeitprofilen lässt sich nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch bis zu 30 Prozent der Heizkosten sparen und das bei einer beeindruckenden Reichweite von 400 Metern. Dank der Fenster-offen-Erkennung reagieren die Thermostate umgehend auf Temperaturänderungen und haben dank Access Point ein zentrales Herzstück für ein smartes Heizsystem. Ein perfektes Duo für all jene, die ihre Heizgewohnheiten ins digitale Zeitalter transportieren möchten.

Kluges Starterpaket

Ein smarter Schritt in Richtung Zukunft, in dem Technologie und Komfort harmonieren. Das Netatmo Heizkörperthermostat Starterpaket beeindruckt nicht nur durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen wie iOS, Android und Web Apps für PC und Mac, sondern auch durch seine Sprachsteuerung über Apple HomeKit. Es hebt sich durch innovative Funktionen ab, von denen insbesondere der Nachtmodus und der Eco-Modus hervorsticht. Diese sorgen für maximalen Komfort, während man gleichzeitig Energie spart. Die intelligenten Heizpläne basieren auf raumindividuelle Gegebenheiten sowie dem individuellen Tagesrhythmus und fördern so eine Energieersparnis von bis zu 37 Prozent. Sie berücksichtigen dabei Echtzeitdaten wie die Anzahl an Personen in einem Raum oder die Sonneneinstrahlung. Und für alle Momente, in denen Flexibilität gefragt ist, lässt sich die Temperatur entweder bequem über die App oder direkt am Heizkörper einstellen. Eine moderne Möglichkeit, das Eigenheim in ein warmes Smart-Home-Paradies zu verwandeln.

Moderner Lichterzauber

Im Herzen moderner Wohnästhetik baut das Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit eine Brücke zwischen Technologie und persönlichem Ausdruck. Mit nur wenigen Handgriffen verbindet man die Bridge mit dem Router, tauscht herkömmliche Lampen aus und erlebt sofort ein faszinierendes Farbenspiel, das stolze 16 Millionen Farben umfasst. Der eingebaute Tageslichtsensor erfasst Bewegungen und Lichtbedarf, um das Zuhause stets optimal zu beleuchten, während die Philips Hue Bridge fein abgestimmte Lichtszenarien ermöglicht. Ein ganzheitliches Erlebnis, das Beleuchtung nicht nur als Funktion, sondern als Erfahrung definiert.

