Endlich! World of Tanks Steam-Debüt steht bevor

Endlich denken sich wohl viele nun, da Wargaming ein World of Tanks Steam-Debüt angekündigt hat. Damit feiert das kostenlose Action-MMO später in diesem Jahr zum ersten Mal in der über zehnjährigen Erfolgsgeschichte auf der Distributionsplattform die Premiere.

„Wir wollen sicherstellen, dass World of Tanks für alle SpielerInnen verfügbar ist, daher ist es ein natürlicher Schritt, dass wir die Steam-Community in unserer Familie willkommen heißen werden“, sagt Max Chuvalov, Global Publishing Director World of Tanks. „Noch in diesem Jahr werden Steam-Spieler die knallharten Kämpfe genießen können, die unser Spiel so legendär machen und wir sind uns sicher, dass sie es genießen werden!“

Auch wenn sich die Steam-Version von World of Tanks ausschließlich an neue Spieler richtet, bietet das Spiel volle Cross-Launcher-Unterstützung. Dies bedeutet, dass alle SpielerInnen der Steam-Version mit den „alten Hasen“ wettstreiten werden.

Interessierte SpielerInnen können bereits jetzt einen Blick auf die Steam-Seite von World of Tanks werfen und das Spiel ihrer Wunschliste hinzufügen, um kein Update zu verpassen.