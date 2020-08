Endlich: Nebula Cosmos im deutschsprachigem Raum verfügbar

Nebula by Anker veröffentlichte nun endlich den Heimkino-Beamer Nebula Cosmos in den deutschsprachigen Märkten an.

Doch was hast der Nebula Cosmos eigentlich zu bieten?

Der Cosmos ist der neusten Einstieg-Beamer von Nebula in den Heimkino-Beamer-Bereich. Der Cosmos projiziert ein Bild mit 1080p Auflösung bei 900 ANSI Lumen Helligkeit und HDR10, das sich automatisch auf jede ebene Fläche konzentriert. Er verfügt über Android 9 mit 8 Gigabyte Bordspeicher, so dass ihr euer Lieblings-Video- und Streaming-Anwendungen herunterladen und nutzen können, ohne eure Laptops oder Tablets anschließen zu müssen.

Beamer können eine erstaunliche Auflösung haben, aber nichts davon ist wichtig, wenn das Bild dunkel und alles schwer zu erkennen ist. Aus diesem Grund verfügt der Nebula Beamer über die neueste innovative HDR-10-Technologie, um ein Bild zu liefern, das hellere Farben, tiefere Schwarztöne und einen verbesserten Dynamikbereich projiziert.

Neben dem Bild ist noch ein Faktor entscheiden: der richtige Sound. Und so servieren euch zwei 10-Watt-Lautsprecher, die die Vorteile von Dolby Digital Plus nutzen, echten 360° Rundum-Kinosound.

Demo Video