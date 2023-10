Empire of the Ants kommt 2024 für PC und Konsolen, sieht dank UE5 großartig aus

2024 kommt das Echtzeit-Strategie-Abenteuer für PC und Konsolen. Das Imperium der Ameisen befindet sich auf dem Boden eines französischen Waldes, wo ihr die Kontrolle über die als 103 683. bekannte Ameise übernehmt, während sie nach einem besseren Leben für ihre Kolonie sucht. Es scheint, dass wir Horden von Ameisen kontrollieren werden, manchmal im Kampf gegen Feinde wie eine Gottesanbeterin und manchmal in Zusammenarbeit mit anderen Käfern. “Strategieplanung, Erkundung, Kampffähigkeiten, aber vor allem werden lokale Allianzen mit wilden Tieren notwendig sein, um die vielen Herausforderungen zu überstehen, die vor uns lauern“, sagen die Macher des Spiels. Der Herausgeber Microids und der Entwickler Tower Five rühmen sich des Fotorealismus im Strategietitel und zeigen einen neuen, ersten Teaser-Trailer, der hier für euch eingebettet ist:

Das Imperium der Ameisen ist zurück! Übernehmt die Kontrolle über emsige Arbeiterinnen in diesem Taktik-Spiel. Wird es Spaß machen, so herumzuwuseln?

Das Team hat damit auch wirklich recht: Schmutz, Kieselsteine, Äste und Waldboden sehen miteinander beeindruckend realistisch aus, wahrscheinlich aufgrund der Verwendung der Nanite-Technologie von Unreal Engine. Jedenfalls bleibt abzuwarten, ob das Game auch Spaß macht – top aussehen tut es jedenfall schon mal! Microids hat zuvor ein Videospiel veröffentlicht, das auf dem Imperium der Ameisen basiert. Diese Version, eine Interpretation des 3D-Strategie-Genres, wurde im Jahr 2000 auf PC-Plattformen mit gemischter kritischer Rezeption veröffentlicht. Tower Five arbeitete zuvor an dem Strategiespiel Lornsword Winter Chronicle und dem eher schlecht bewerteten Remake von XIII im Jahr 2020. Empire of the Ants kommt irgendwann im Jahr 2024 auf PC und Konsolen. Wäre das etwas für euch?