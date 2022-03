Elden Ring Tagebuch Eintrag 4 – Limgrave-Vermessung II

Am 25. Februar begann ich als Befleckter eine Reise in das Zwischenland. Wie es mir dabei ergangen ist erfahrt ihr in meinem Elden Ring Tagebuch. Im letzten Eintrag wurde der geflügelte Drache Agheel in seinem sumpfigen Wohnzimmer von mir heroisch bezwungen. Noch berauscht vom Sieg wurde ich dann aber wenig später in eine Mine am anderen Ende der Welt teleportiert. Wie es mir an dieser Stelle nun weitergeht, erfahrt ihr in diesem weiteren Tagebucheintrag.

Mehrere Spiele in einer offenen Welt

Vollgepackt mit starken Gegnern – nicht weniger ist diese Mine in der ich mich hier wiederfinde. Im ersten Moment war ich noch freudig am looten neuer seltener Erze. Im zweiten Augenblick bekomme ich einen Hammer auf den Schädel der mich zu diesem Zeitpunkt fast One-hittet. Puh, will ich mir das jetzt wirklich antun? Im Versuch mich einfach aus dem Gebiet in das heimelige Limgrave zurückzubeamen zeigt mir das Spiel den Stinkefinger. Teleportation ist unter Tage nicht möglich – so ganz generell. Also muss ich mir irgendwie den Weg zurück an die Oberfläche bahnen. Es tritt das in Souls-Kreisen mittlerweile bekannte Sprichwort “Git good” ein – ich muss mich als Spieler in dieser Situation verbessern, anders komme ich aus dem Würgegriff des Games nicht raus.

Also piekse ich die mächtigen Minenarbeiter einer nach dem anderen mit meinem Uchigatana zu Tode. Mit meinem Bogen lassen sich die zumindest gut einzeln pullen. Es gesellt sich recht rasch eine zweite Gegner-Gruppe an 3 Meter großen Albino-Insekten mit gefühlt tausend Armen dazu. Gleiches Spielchen erneut. Nach einer gefühlten Ewigkeit und zahlreichen Toden erblicke ich endlich wieder das Licht der Sonne. Aber was ist das? Der Himmel ist nicht so schön blau wie in weiten Teilen von Limgrave. Er ist nicht mal einfach nur hässlich grau. Er ist blutrot! Und auch die Umgebung sieht aus, wie direkt aus einer Horror-Geschichte entstiegen. Die wenigen Bäume die es noch gibt sind komplett kahl und nahezu der gesamte Boden ist von einer grausigen Fäulnis bedeckt – die Scharlachfäule – wie sich später herausstellen sollte.

Wer braucht hier noch ein Boodborne 2? From Software liefert mit Elden Ring nicht nur ein Open-World Dark Souls 4 sondern auch gleich den “Nachfolger” eines bei vielen Fans heiß erwarteten Titels in einem einzigen Game ab. Zumindest auf optischer und vor allem atmosphärischer Ebene. So fasziniert ich vom schaurigen Anblick von Caelid – so der Name dieser abschäulichen Landschaft – auch bin, ich will hier einfach nur weg. Dem Elden Ring sei Dank kann ich die Teleportfunktion jetzt auch wieder nutzen. Ich merke mir Caelid also für später im Spiel vor und setze meine Vermessung von Limgrave fort. Diese ist noch lange nicht abgeschlossen.