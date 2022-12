Elden Ring: Kolosseum-Update bringt einen neuen PvP-Modus auf PC und Konsolen

Der neue PVP-Modus, der seit einiger Zeit gemunkelt wird, wird für alle Spieler kostenlos sein, wenn er heute, am 7. Dezember 2022, auf PC und Konsolen erscheint. “Limgrave, Leyndell und Caelid werden ihre Tore öffnen, so dass die Spieler an Kämpfen wie Duellen, Free-for-Alls und Teamkämpfen teilnehmen können”, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Erweiterung wird in den verschiedenen Kolosseum-Arenen stattfinden, die seit der Veröffentlichung des Spiels innerhalb der Karte von Elden Ring verstreut sind. Ebenso wurden von Moddern neue Haare in den Dateien gefunden, es ist jedoch unklar, ob dies als kosmetische Option für uns verfügbar sein wird oder ob es für die Verwendung durch einen NPC in der Erweiterung bestimmt ist. Das RPG von Bandai Namco, das sich über 17 Millionen Mal verkauft hat und das am höchsten bewertete neue Spiel des Jahres ist, erhielt letzte Woche zwei PlayStation Partner-Awards, darunter den Grand Award (für das in Asien entwickelte meistverkaufte Spiel) und den Users’ Choice Award.