Alle Infos zu Mario Kart World – mit einem Schuss Forza Horizon 5!

Also, es gibt einiges zu bestaunen: 24 Spieler*innen mit dem neuen Game Chat-Feature, wohl verschiedene Skins pro Figur, und eine offene Welt. Es gilt als sicher, dass es da auch kaum bis keine Ladezeiten geben wird, wenn Mario Kart World exklusiv für die Nintendo Switch 2 zum Konsolenlaunch am 5. Juni 2025 erscheint. Das Spiel bietet eine offene Spielwelt, in der Spieler die Rennstrecken verlassen können, ein neues Knockout-Turnier-Format und bis zu 24 Fahrer pro Rennen. Weitere Details werden in einer speziellen Mario Kart World Direct-Präsentation am 17. April enthüllt. Schon jetzt wissen wir: Das Game führt mehrere neue Spielmodi ein und erweitert bestehende Modi um innovative Features, die das Gameplay grundlegend verändern.

Die wohl größte Neuerung in Mario Kart World ist der freie Modus, der erstmals in der Geschichte der Serie eine offene Spielwelt bietet. In diesem Modus können wir die traditionellen Rennstrecken verlassen und praktisch überall in der weitläufigen, zusammenhängenden Spielwelt fahren Diese Freiheit ermöglicht es, neue Gebiete und Routen zu erkunden und dem eigenen Entdeckungsdrang zu folgen. Ob es wie in Forza Horizon 5 (zu unserem Testbericht) Belohnungen dafür geben wird, ist noch ungewiss. Der Free Roam-Modus bietet zudem soziale Komponenten: Wir können mit Freunden gemeinsam durch die Welt fahren und an verschiedenen malerischen Orten Fotos machen. Es kehren aber auch altbekannte Modi zurück, wie etwa der traditionelle Grand Prix-Modus, nur müssen wir zwischen den Rennen zur nächsten Strecke fahren – witzig!

Knockout Tour und mehr

Mario Kart World führt den neuen „Knockout Tour“-Modus ein, bei dem wir ohne Unterbrechung von einer Ecke der Welt zur anderen rasen Entlang der Strecke gibt es mehrere Checkpoints, und alle, die bei Erreichen eines Checkpoints unter einer bestimmten Platzierung liegen, werden eliminiert. Das Ziel ist es, bis zur Ziellinie durchzuhalten und nicht eliminiert zu werden. Dieser Modus wurde als „Cannonball Run“-artiges Rennen mit Checkpoints beschrieben und bietet eine längere, herausforderndere Rennstruktur als traditionelle Mario Kart-Rennen. Die Spielwelt umfasst verschiedene Regionen, die über den gesamten virtuellen Globus verteilt sind. Eine Neuerung ist das dynamische Umgebungssystem: Je nach Tageszeit und Wetterbedingungen verändert sich die Atmosphäre der Rennen, was sowohl visuell als auch spielerisch für Abwechslung sorgt.

Das Spiel bietet nahtlos verbundene Strecken und Straßen, die ein Mario Kart-Erlebnis wie nie zuvor liefern sollen. Die zusammenhängende, weitläufige Welt ermöglicht es, zwischen Rennen und Erkundungen fließend zu wechseln. Mario Kart World ermöglicht es uns, entlang von Schienen und Stromleitungen zu grinden sowie Wandsprünge auszuführen. Diese Techniken erweitern die Bewegungsmöglichkeiten und könnten für interessante Streckendesigns und Abkürzungen sorgen. Wir können zwischen verschiedenen Outfits für unsere Charaktere wählen, und das Spiel deutet auf eine Echtzeit-Charakteranpassung hin. Außerdem wurden neue Fahrzeugtypen wie Boote und Schneemobile angekündigt, was auf eine größere Vielfalt an Umgebungen und Streckenbedingungen hindeutet.

Aber … der Preis?

Bleibt nur noch die buchstäbliche Preisfrage: 79,99 Euro für die digitale Version und 89,99 Euro für die physische Spielkarte sind ein Schock für die meisten Fans. Was steht dahinter? Nun, Nintendo stellt damit gleich zwei Sachen klar: Physische Spielkarten sind ein Ding der Vergangenheit, noch dazu, wo es ab Ende April 2025 digitale Spielkarten bei den Nintendo Switch-Systemen gibt. Und: Eine Nintendo Switch 2 wird 470,- Euro kosten, und mit Mario Kart World im Bundle 510,- Euro – um grade mal 40,- Euro Aufpreis stellt Big N sicher, dass auch bei dieser Hardware-Generation das neue Mario Kart der Systemseller wird. Ob man es auch hier schaffen wird, dass jenseits der 30 % an Konsolen World installiert haben? Warten wir’s ab!