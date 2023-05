Eine Nintendo Switch-Version von Biomutant wurde offiziell angekündigt

Der Switch-Port von Biomutant wird am 30. November auf Nintendos Konsole veröffentlicht, kündigte der Verlag THQ Nordic am Mittwoch an.

Mehr zu Biomutant (Switch)

Das Spiel wurde ursprünglich im Mai 2021 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Im September 2022 listete ein portugiesischer Einzelhändler eine Switch-Version mit einem Veröffentlichungsdatum im Oktober 2022 auf, aber das war es offensichtlich nicht. Es ist unklar, ob dies eine falsche Auflistung war oder eine echte, die vor einer internen Verzögerung der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht wurde. Biomutant wurde ursprünglich als ein Open-World-, postapokalyptisches Kung-Fu-Fabel-RPG mit einem einzigartigen Kampfsystem im Kampfkunststil angepriesen, das es uns ermöglicht, Nahkampf-, Schieß- und Mutanten-Fähigkeits-Action zu mischen.