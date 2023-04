Eindrücke von Lush x Super Mario Bros. Badebombe, Duschgel, Duschjelly und Seife

Lush selbst bezeichnet die neue Produktreihe als ein Power-up in eurem Bad. Die neue, limitierte Produktreihe von Lush x Super Mario Bros. ist seit kurzer Zeit in den Lush Shops sowie online erhältlich. Passend zum Launch des Super Mario Bros. Films von Nintendo und Illumination (ab 5. April 2023 in den Kinos zu sehen) gibt es nämlich ordentlich Power für alle. Die Kollektion umfasst einen Princess Peach Body Spray, Mario und Luigi Duschgels und eine einzigartige Fragezeichen-Block-Badebombe mit einer geheimnisvollen Power-Up Seife im Inneren! So sieht das dann aus:

Dank Lush durften wir schon Hand an vier Produkte legen, und zwar an die Fragezeichen-Block-Badebombe, das Luigi-Duschgel, ein Bowser-Dusch-Jelly und die Power-Up-Seife in Form einer Münze. Übrigens sind sie alle auf der offiziellen Website zu finden, damit ihr euch einen schönen Überblick verschaffen könnt. Da gibt es auch ein Dusch-Jelly in der Sorte Peach, ein Mario-Duschgel und noch mehr zu entdecken! Jetzt widmen wir uns aber den einzelnen Produkten.

Lush hat in Kooperation mit dem Super Mario Bros.-Film neue Produkte auf den Markt gebracht. Wir haben sie ausprobiert! Das Unternehmen hatte dies auch schon für One Piece bewerkstelligt, hier könnt ihr unsere Eindrücke nachlesen .

Die Badebombe

Mann, macht die Spaß! Die klassische Badebombe geht ordentlich ab, und das Erlebnis aus visuellem Eindruck, Geruch und Geräusch ist überraschend stimulierend. Sechs Blöcke gibt es insgesamt, jede von ihnen wiegt 600 Gramm, und es gibt in jeder eine andere Überraschung. Vom Power-up-Pilz über einen 1-up-Pilz, eine Feuerblume, eine Münzseife, eine Eisblume bis hin zum Power-Stern könnt ihr alles abstauben. Wer sich die Freude gönnen will, greift zu einem Fragezeichen-Block (wahlweise als Überraschung oder mit dem gewünschten Inhalt) ab 19,95 Euro.

Die Münzseife

Sie riecht nach dem Auspacken extrem gut nach Karamell und Honig. Besonders gut gefällt mir, dass der süßliche Duft auch eine Weile in der Luft hängen bleibt, so ist euer Badezimmer stets von einem guten Ambiente erfüllt! Bei der Verwendung der Seife selbst gibt es Bestnoten, denn bei der ersten Berührung mit Wasser schäumt sie sofort und lässt euch nicht lange warten. So werden weder Zeit noch Wasser verschwendet, und ihr werdet rasch sauber und duftet dann auch gut. Der Preis von 8,50 Euro pro Stück ist da auch keine große Hürde – perfekt!

Das Duschjelly

Herb und würzig kommt das Bowser-Duschjelly daher, und Lush selbst beschreibt die Inhaltsstoffe wie folgt: Eine raffinierte Kombination aus kuscheligem Zimtblattöl, spritziger Limette, süßem Benzoe und beruhigendem Seegras sorgt für einen wärmenden Duft. Bei der Verwendung gibt es keine Überraschungen: Während ihr das Jelly verteilt, entsteht ein würzig riechender Schaum, der jeden Hauttyp beruhigt. Vom Geruch her dürft ihr euch ein klassisches Pumpkin Spice-Gewürz vorstellen – ideal für Halloween, riecht aber auch an jedem anderen Tag klasse! Das Duschjelly ist ab 9,95 Euro erhältlich.

Lush Luigi Duschgel

Frisch aus Luigi’s Mansion und dergleichen kommt der Lieblingsbruder von Super Mario auch in eure Dusche. Das grüne Duschgel verwendet spritzige Öle von brasilianischer Orange und belebendem Neroli. So verbreitet es den frischen Duft von Apfel, und zu diesem fruchtigen Duft gesellt sich Apfelsaft, der für die Extraportion Reinigungs-Action sorgt. Der Tee-Geruch bleibt ebenfalls lange an euch haften, dezent, aber doch könnt ihr so entspannt euer Badezimmer verlassen. Lasst euch von der intensiv-grünen Farbe nicht abhalten: Diese bleibt nicht an euch dran, und euch wächst auch kein Schnurrbart vom Gebrauch des Duschgels. Es ist in der 295g-Größe um 21,95 Euro erhältlich. Was von dieser Produktpalette wäre etwas für euch?