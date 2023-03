Eventtipp: Der Super Mario Bros. Film Event in allen Lush Shops österreichweit am 6.4.2023

Wir haben mal wieder einen besonderen Event-Tipp für euch – dieses Mal passend zu einem Kinostart: am 6.4.2023 findet in allen Lush Shops in Österreich ein Lush x Der Super Mario Bros. Film Event statt. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

Dich erwarten 45 min spannende Abenteuer und Spiele, bei denen du limitierte Super Mario Bros. Lush Produkte gewinnen wirst! Schnapp dir deine Goodie Bag voll mit wunderbaren Produkten zum Ausprobieren und erlebe eine lustige Zeit mit Mario und seinen Freund*innen.

Das Super Mario Bros. Event kostet 25 € pro Person.

Anmeldung:

Wenn ihr dieses besondere Event nicht verpassen möchtet, dann meldet euch per E-Mail oder telefonisch bei einem unserer Lush Shops an und sichert euch euren Platz! Die Bezahlung erfolgt dann bei uns im Shop noch vor der Party. Eure Plätze sind endgültig für euch fixiert, wenn ihr bezahlt habt.

Workshops Zeiten und Anmeldemöglichkeiten:

WANN:

Am 31.3.2023 um 17:00 in allen Lush Shops österreichweit.

Hier findest du uns:

Lush Rotenturmstraße

Rotenturmstraße 8

1010 Wien

+4315132920

rotenturmstrasse@lush.at

Lush Shop Mariahilferstraße

Mariahilferstraße 49

1060 Wien

+4315813007

mariahilferstrasse@lush.at

Lush Donauzentrum

Donau Zentrum

Wagramer Straße 81

1220 Wien

+4319409930

donauzentrum@lush.at

Lush SCS Vösendorf

SCS-Straße 1

2334 Vösendorf

+4313961203

scsvoesendorf@lush.at

Lush Graz

Hauptplatz 12

8010 Graz

+43316838621

graz@lush.at

Lush Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 34

6020 Innsbruck

+43512560374

innsbruck@lush.at