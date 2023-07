Ein Multitalent: Das Xiaomi Pad 6 erscheint demnächst in Österreich

Das neue Xiaomi Pad 6 soll sowohl für professionelle Arbeit, aber auch für Entertainment-Zwecke dienlich sein. Lest hier mehr über das Tablet!

Mehr zum Xiaomi Pad 6

Das Xiaomi Pad 6 ist laut Herstellerangaben ein effizienter Arbeitsplatz für die Multitasking-Profis von heute und verfügt über ein 11-Zoll WQHD+ (2880 x 1800) Display mit 309 ppi, das scharfe und klare Bilder liefert. Gleichzeitig sorgt der Snapdragon 870-Prozessor für eine starke Leistung während des gesamten Arbeitstages. Er ermöglicht es, direkt zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln, um schnell auf unterschiedliche Anforderungen am Arbeitsplatz zu reagieren. Zubehör wie ein verbesserter Xiaomi Smart Pen (2. Generation) und eine Xiaomi Pad 6 Tastatur erhöhen eure Produktivität zusätzlich. So könnt ihr ganz leicht Notizen machen, einen Screenshot schießen, oder kreative Ideen wie auf einem Zeichenblock illustrieren. Für Videoanrufe verfügt das Xiaomi Pad 6 über eine Frontkamera mit FocusFrame-Funktion, die die Nutzer:innen stets in der Mitte hält.

Die vier Mikrofone des Tablets nehmen die Stimme der Nutzer:innen präzise auf und reduzieren Hintergrundgeräusche deutlich, selbst an belebten Orten wie offenen Arbeitsbereichen, Cafés und Flughäfen. Das Tablet verfügt außerdem über eine integrierte USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle, die eine Verbindung zu anderen Geräten für einen schnellen Datentransfer ermöglicht und ein Ausgangsvideosignal für eine Auflösung von bis zu 4K bei 60Hz unterstützt, um alle Multitasking-Anforderungen zu erfüllen. Zudem werden Dolby Vision, Dolby Atmos, Hi-Res Audio und die DCI P3-Farbskala (99 %) unterstützt, sodass Entertainment ganz groß geschrieben wird. Mit einem Unibody-Design aus einer Aluminiumlegierung, einem dünnen Rahmen von 6,51 mm und einem Gewicht von grade mal 490 Gramm ist das Tablet ultraportabel. Bald kommt es nach Österreich, bleiben wir gespannt!