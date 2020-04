eFootball PES 2020: Konamis StayHomeWithPES-Turnier mit bekannten Fußballern

Konami Digital Entertainment kündigte vor kurzem das StayHomeWithPES-Turnier an, bei dem einige der größten Namen des Fußballs in eFootball PES 2020 gegeneinander antreten. Mit dabei sind unter anderem Javi Martínez vom FC Bayern München, Antoine Griezmann vom FC Barcelona sowie Miralem Pjanić von Juventus Turin. Fußballprofis von elf weltbekannten Klubs werden an dem Turnier teilnehmen, das am Sonntag, den 26. April ab 18:00 Uhr MESZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von eFootball PES übertragen wird.

Das erste Spiel von Miralem Pjanić wird das Viertelfinale gegen den Sieger der Partie zwischen Celtic-Stürmer Odsonne Edouard und dem Schalker Spieler Nassim Boujellab. Ebenfalls im Viertelfinale steht Sebastiano Esposito von Inter Mailand, der dort auf Scott McTominay von Manchester United trifft.

Die Teilnehmer des StayHomeWithPES-Turniers:

FC Bayern – Javi Martínez

FC Schalke 04 – Nassim Boujellab

FC Barcelona – Antoine Griezmann

Juventus – Miralem Pjanić

Manchester United – Scott McTominay

Arsenal – Bernd Leno

AC Milan – Rafael Leão

Inter Mailand – Sebastiano Esposito

Celtic FC – Odsonne Edouard

Rangers FC – Greg Stewart

Zenit – Aleksei Sutormin

Informationen zur Übertragung: