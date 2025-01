EA SPORTS WRC Le Maestros DLC erscheint am 28.1.2025

Electronic Arts gibt den Launch des neuen Le Maestros DLCs für EA SPORTS WRC bekannt. Das neue Content Pack erscheint am 28. Januar im Spiel. Die neuen Inhalte beziehen sich auf die goldene Ära des Rallye-Sports und sind eine Hommage an die erfolgreichen französischen Teams und Fahrer der späten 1990er bis 2010er Jahre. Auf zwölf neuen historischen Etappen, darunter Briançonnet in Monte Carlo und Fafe in Portugal, können Fans ihre Fähigkeiten in anspruchsvollen S-Kurven, engen Brücken und klassischen Haarnadelkurven inmitten eines sich ständig verändernden Terrains testen.

Le Maestros erweitert das WRC 24 Fahrzeug-Lineup um sechs neue Fahrzeuge, darunter der Meisterschaftssieger Volkswagen Polo R WRC 2013 und den wendigen Peugeot 206 S1600. Eine vollständige Liste aller neuen Fahrzeuge gibt es hier. Mit 17 neuen und bestehenden Fahrzeugen, darunter der legendäre Citroën C2 S1600 und der kultige Ford Fiesta WRC 2019, können Fans jedes Rennen individuell gestalten.