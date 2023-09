EA Sports FC 24 Rating: Das sind die besten Spieler im diesjährigen Fußball-Game

Electronic Arts hat eine Liste der am besten bewerteten EA Sports FC 24 Spieler veröffentlicht. Hier gibts’s mehr Infos für euch!

Mehr zum Rating in EA Sports FC 24

Die Aufstellung enthält die 24 besten Spieler, weitere werden in den kommenden Tagen enthüllt und die vollständige Liste wird am 15. September um 18 Uhr veröffentlicht. Doch zuvor wollen wir wissen, wer die absoluten Top-Leute in EA Sports FC 24 sein werden. Einen tatsächlichen Rating-Sieger gibt es nicht, denn vier Spieler teilen sich den Spitzenplatz mit einer Bewertung von 91, darunter drei Männer und eine Frau.

Sie sind Frankreich- und PSG-Star Kylian Mbappé, Spanien- und Barcelona-Mittelfeldakteurin Alexia Putellas, Norwegen- und Manchester City-Stürmer Erling Haaland sowie Belgien- und Manchester City-Kapitän Kevin De Bruyne. Dahinter folgen acht Spieler mit einer 90er-Wertung: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen und Robert Lewandowski. EA Sports FC 24 wird zum ersten Mal Frauen in den äußerst beliebten Ultimate Team-Modus der Serie aufnehmen, so dass Spieler Teams mit männlichen und weiblichen Spielern erstellen können.