E3 2021 Square Enix Presents Line-up enthüllt

In wenigen Tagen startet die E3 – passend dazu verkünden nun langsam alle Publisher ihr Programm und so können wir euch nun schon einen kleinen Teaser zum E3 2021 Square Enix Event bekannt geben. Die Sommerausgabe von Square Enix Presents in welcher der Gaming-Community Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, Updates und Neuigkeiten vorgestellt werden, findet am 13. Juni um 21:15 Uhr als Keynote während der komplett digitalen E3 2021 statt. Ihr könnt – zumindest digital – mittendrin statt nur dabei sein und den Stream auf den offiziellen Kanälen von Square Enix auf Twitch und YouTube folgen.

Der Stream wird aufregende Neuigkeiten aus aller Welt enthalten, darunter:

Die Weltpremiere eines neuen Spiels von Eidos-Montréal

Spannende Neuigkeiten zu Babylon’s Fall

Details zur Marvel’s Avengers Black Panther Erweiterung: „Krieg um Wakanda“ und Updates zu bevorstehenden Events im Spiel

Ein tieferer Einblick in Life is Strange: True Colors und ein erster Blick auf die Life is Strange: Remastered Collection

Weitere Informationen zur E3 2021 findet ihr hier.