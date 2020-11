Dystopia: Contest of Heroes: Zuerst in der Huawei AppGallery!

Huawei bekommt das Spiel Dystopia: Contest of Heroes als Erstes in die AppGallery (hier geht’s zum Spiel). Was es mit dem Game auf sich hat, lest ihr hier!

Über Dystopia: Contest of Heroes

Das postapokalyptische Cyberpunk-Spiel namens Dystopia: Contest of Heroes ist ein Free-to-play-Titel. In diesem Mehrspieler-Strategietitel geht es um völlig anpassbare 3D-HeldInnen, hohe Qualität und intensive Grafik. Es spielt sich in einem New York im Jahre 2065 ab, und euer Ziel ist klar: Es gilt, ein eigenes Reich aufzubauen und Distrikte einzunehmen. Weiters müsst ihr Ausrüstung sammeln, an Raids teilnehmen und so andere SpielerInnen überfallen, aber auch Allianzen eingehen. Das Spiel war drei Jahre in Entwicklung und bietet auch Goodies. Hier ein Trailer für euch: