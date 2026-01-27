Dynasty Warriors 3 Remastered kommt später, irgendwann 2026
Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered wird nicht am 19. März 2026 erscheinen. Das Game braucht noch Zeit!
Warten auf Dynasty Warriors 3 Remastered
Koei Tecmo und Omega Force gaben bekannt, dass sie die Veröffentlichung des Remasters des PS2-Spiels Dynasty Warriors 3 aus dem Jahr 2001 verschoben haben. Die ursprüngliche japanische Ankündigung fügte auch hinzu, dass das neue Veröffentlichungsfenster immer noch irgendwann im Jahr 2026 fallen wird. Der Produzent des Spiels, Tomohiko Sho, fügte der Ankündigung der Verzögerung ebenfalls seine eigene Nachricht hinzu. Er stellte fest, dass das Entwicklungsteam mehr Zeit benötigt, um die Qualität des Remasters weiter zu verbessern. Während die japanische Ankündigung immer noch ein Veröffentlichungsfenster für 2026 verspricht, bedeutet diese Verzögerung, dass das Dynasty Warriors 3-Remaster das Geschäftsjahr verpassen wird, das am 31. März 2026 endet.
Während der Tokyo Game Show im September 2025 enthüllten Tomohiko Sho und Akihiro Suzuki, dass das Team nicht nur Dynasty Warriors 3 so remastern wird, wie es ist. Omega Force wird dem Gameplay-System auch Verbesserungen der Lebensqualität hinzufügen. Das Remaster wird auch seinen Demo-Build physisch zuerst auf der Taipei Game Show 2026 verfügbar haben, die vom 29. Januar bis zum 1. Februar 2026 läuft. Tomohiko Sho hatte zuvor versprochen, dass Koei Tecmo auf der Taipei Game Show einen neuen Trailer für das Dynasty Warriors 3-Remaster veröffentlichen würde, mal sehen, ob das so bleibt. Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered wird irgendwann im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X, Switch 2, Switch und PC erhältlich sein.