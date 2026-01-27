Dynasty Warriors 3 Remastered kommt später, irgendwann 2026

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered wird nicht am 19. März 2026 erscheinen. Das Game braucht noch Zeit!

Warten auf Dynasty Warriors 3 Remastered

Koei Tecmo und Omega Force gaben bekannt, dass sie die Veröffentlichung des Remasters des PS2-Spiels Dynasty Warriors 3 aus dem Jahr 2001 verschoben haben. Die ursprüngliche japanische Ankündigung fügte auch hinzu, dass das neue Veröffentlichungsfenster immer noch irgendwann im Jahr 2026 fallen wird. Der Produzent des Spiels, Tomohiko Sho, fügte der Ankündigung der Verzögerung ebenfalls seine eigene Nachricht hinzu. Er stellte fest, dass das Entwicklungsteam mehr Zeit benötigt, um die Qualität des Remasters weiter zu verbessern. Während die japanische Ankündigung immer noch ein Veröffentlichungsfenster für 2026 verspricht, bedeutet diese Verzögerung, dass das Dynasty Warriors 3-Remaster das Geschäftsjahr verpassen wird, das am 31. März 2026 endet.