Dying Light 2: Was ist eigentlich mit dem Crossplay-Update los?

Dying Light 2 ist schon eine Weile veröffentlicht, aber noch kein Crossplay in Sicht. Die Entwickler haben sich nun zu Wort gemeldet!

Zu Crossplay in Dying Light 2

Während Techland bei der Veröffentlichung von Unterstützung für Dying Light 2 nach der Veröffentlichung recht aktiv war, ist noch nicht alles eitel Wonne. Denn eine Funktion, die die Fanbase immer noch nicht bekommen hat, ist Crossplay, von der sie sich gehofft hat, dass diese irgendwann im Zombie-Spiel implementiert wird. Die Frage nach diesem Feature beantwortet der Techland-Franchise Director Tymon Smektała, der sagte, dass dies “immer noch eine Option” sei.

Als Antwort auf die Frage sagte Smektała das Folgende: „Es ist immer noch eine Option, die wir in Betracht ziehen, aber alles ist eine Frage der Verwaltung von Prioritäten, Ressourcen und dem realen Wert verschiedener Funktionen. Der Traum ist immer noch da!“ Obwohl dies keine Bestätigung ist, ist die Tatsache, dass es immer noch eine Möglichkeit ist, etwas, auf das man sich für die Spieler:innen freuen kann. Hoffentlich kommt es tatsächlich in der Zukunft, so dass die Fans keine spezifische Plattform besitzen müssen, um Zombie-Köpfe mit ihren Freund:innen pflücken zu können.