Dreame Z1-Serie ist da: Pool-Roboter für die leichte Reinigung

Dreame Technology gibt den Verkaufsstart seiner brandneuen Z1-Serie bekannt – der ersten Poolroboter-Serie des Unternehmens. Lest mehr!

Über die Dreame Z1-Serie

Der Einstiegspreis liegt bei 999,- Euro, zum Marktstart bietet Dreame jedoch einen exklusiven Rabatt von 200,- Euro in den ersten 14 Tagen an. Das Angebot gilt über die offizielle Dreame-Website, Amazon sowie Cyberport, OTTO, OBI, HORNBACH und BAUHAUS. Wie wir bereits berichteten: Die Dreame Z1-Serie wurde entwickelt, um die Poolreinigung so einfach wie nie zuvor zu gestalten. Herzstück der Roboter ist die firmeneigene PoolSense™-Technologie mit dem weltweit ersten Triple Surround Fusion Perception System. Durch die Kombination von Ultraschall und 3D-Strukturlicht scannt und kartiert der Z1 jede Poolform – ob rechteckig, rund oder frei geformt – und erstellt eine intelligente Reinigungsroute für lückenlose Sauberkeit. Mit einer Saugkraft von 30 m³/h zählt der Z1 zur Spitzenklasse der Branche.

Er entfernt zuverlässig Schmutz, Blätter und Algen von Boden und Wänden und sorgt so für ein dauerhaft sauberes und hygienisches Badeerlebnis – ganz ohne mühsame manuelle Nacharbeit oder häufige Wasserbehandlungen. Nach erledigter Reinigung kehrt der Z1 automatisch zum Beckenrand zurück und lässt sich dort bequem entnehmen – kein Haken, kein schweres Heben nötig. Der Z1 Pro bietet ein besonderes Extra für alle, die bei der Poolreinigung gerne die Kontrolle behalten: die erste LiFi-gesteuerte Fernbedienung der Branche. Mit ihr lässt sich der Roboter in Echtzeit manuell steuern – perfekt für gezielte Reinigungen oder präzise Positionskorrekturen. So wird Poolpflege noch flexibler, intuitiver und interaktiver. Die Dreame Z1-Serie ist ab sofort erhältlich. So sieht das Einführungsangebot aus: