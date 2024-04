Dreame stellt den Nass-/Trockensauger H13 Pro vor

Das Beste aus der Putzwelt in einem Sauger vereint? Dreame bringt mit dem H13 Pro eine spannende Lösung zum fairen Preis. Lest mehr!

Über den Dreame H13 Pro

Nach getaner Hausarbeit bleiben gerne mal verschmutze Putzutensilien zurück. Mit dem H13 Pro sieht das anders aus. Zurück in der Station reinigt und trocknet er sich komplett selbstständig, bis er wieder bereit für die nächste Aufgabe ist. Dabei spült er seine Rolle mit 60°C heißem Wasser und entfernt so Rückstände und Bakterien. Und damit auch Haare nicht zu kurz kommen, dreht er seine Rolle in beide Richtungen über den Haar-Fänger. Das befördert sie in den Abwassertank, wo sie einfach mit dem Schmutzwasser entsorgt werden können. Schmutzränder an Fußleisten oder Möbeln gehören mit dem Gerät der Vergangenheit an. Mit der rotierenden Edge-to-edge Bürste wird es sauber, ganz bis in die letzte Ecke. Und mit 520 Umdrehungen pro Minute wird sogar hartnäckiger Schmutz einfach weggewischt.

18.000 Pa Saugkraft hinterlassen dabei nicht nur einen sauberen Boden, sondern auch geringe Restfeuchte. Das macht den H13 Pro besonders für empfindliche Böden gut geeignet. Im Anschluss an die Selbstreinigung trocknet sich das Produkt in nur 30 Minuten. Um das zu erreichen, rotiert es die Bürste rasch und schleudert das Wasser heraus. Was danach übrig bleibt, trocknet es mit Hilfe von heißer Luft, um Gerüchen vorzubeugen und die Fasern der Bürste wieder für den nächsten Durchgang aufzustellen. Neue Leichtlauf-Rollen machen machen das Bewegen leichtgängig. Zudem machen Front-LEDs Staub und Schmutz sichtbar, damit alles restlos sauber wird. Der Sauger kommt dank seiner Akkukapazität und Automatikregelung nun auf 40 Minuten Laufzeit. Er ist ab sofort um 599,- Euro (UVP) im Dreame-Onlineshop sowie Amazon, MediaMarkt, OTTO, Saturn, Expert, Euronics und EP verfügbar.