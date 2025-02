Dreame L50 Pro Ultra vorgestellt: Premium-Reinigung mit 200 Euro Rabatt!

Dreame Technology, Pionier leistbarer Haushaltsgeräte, stellt mit Freude den L50 Pro Ultra vor – ein Luxusmodell mit jeder Menge Innovation!

Über den L50 Pro Ultra

Ein Produkt, das hochwertige Funktionen mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis vereint. Dreame will damit Premium-Reinigung für noch mehr Interessierte zugänglich machen. Der Dreame L50 Pro Ultra ist ab sofort zum Preis von 1.299,- Euro erhältlich. Wer jedoch schnell ist, profitiert von einem exklusiven Sonderrabatt: In den ersten zwei Wochen gibt es das Modell mit einem satten Rabatt von 200,- Euro, sodass der Preis auf nur 1.099,- Euro sinkt. Das Produkt wurde entwickelt, um eine gründliche und mühelose Reinigung zu bieten. So verfügt das Ultra-Modell über eine Saugleistung von 19.500 Pa, Dual-Flex-Arm-Technologie, das EasyLeap-System und eine fortschrittliche All-in-One PowerDock-Station. Mit diesen leistungsstarken Funktionen bietet der Saugroboter ein erstklassiges Reinigungserlebnis, das auf moderne Haushalte zugeschnitten ist.

Die Premium-Funktionen

Der kommt flach: Das VersaLift Navigationssystem passt den DToF-Sensor für präzises Scannen und Hindernisvermeidung an, sodass der L50 Pro Ultra unter Möbeln (bis zu 89,5 mm Höhe) reinigen kann. Fortschrittliche Kameras und KI-gesteuerte Algorithmen sorgen für eine reibungslose, autonome Bedienung.

unter Möbeln (bis zu 89,5 mm Höhe) reinigen kann. Fortschrittliche Kameras und KI-gesteuerte Algorithmen sorgen für eine reibungslose, autonome Bedienung. Hyper Clean: Hundertprozentige Vermeidung von Haarverwicklungen mit der HyperStream Detangling DuoBrush. Selbständig entfernt das Produkt verhedderte Haare mithilfe spezialisierter Luftkanäle und zweifacher Bürsten, was den Wartungsaufwand reduziert und die langfristige Effizienz verbessert.

Hindernisse? Kein Problem: Das EasyLeap-System ermöglicht es dem L50 Pro Ultra , Stufen und Türschwellen bis zu 4 cm zu überwinden, was eine nahtlose Bewegung über verschiedene Bodenebenen und Wohn-Layouts hinweg gewährleistet.

, Stufen und Türschwellen bis zu 4 cm zu überwinden, was eine nahtlose Bewegung über verschiedene Bodenebenen und Wohn-Layouts hinweg gewährleistet. Immer sauber: Dank AceClean DryBoard-System für eine intelligentere Wischmopp-Wartung sorgt ein System aus 20 Sprühdüsen für eine gleichmäßige Wasserverteilung, während ein abnehmbarer Filter Gerüche verhindert. Das Waschbrett-Design hält das Wischmopptuch sauber, reduziert Wasserreste und verhindert Verstopfungen.

Das neueste Dreame-Produkt vereint fortschrittliche Technologien der X50-Serie und bietet eine perfekte Balance aus innovativer Spitzenleistung und erschwinglichem Preis. Während die X50-Serie nach wie vor das Flaggschiff von Dreame bleibt, bietet der L50 Pro Ultra ebenfalls herausragende Leistung – jedoch mit einem starken Fokus auf Vielseitigkeit und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Feier der Markteinführung gibt es den L50 Pro Ultra mit einem Rabatt von 200,- Euro, sodass der Preis in den ersten 14 Tagen auf nur 1.099,- Euro sinkt. Alle können das Modell bequem über die offizielle Dreame-Website, Amazon, Media Markt, Saturn und OTTO erwerben.