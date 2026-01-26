Dreame Küchengeräte ab Februar mit exklusiven Einführungsrabatten verfügbar

Ab dem 5. Februar 2026 sind die neuen Küchenprodukte von Dreame Technology erhältlich. Der Hersteller erweitert sein Smart-Home-Ökosystem erstmals um Einbau-Kombi-Dampfbacköfen, Geschirrspüler und Kühlschränke und deckt damit zentrale Bereiche der Küche ab. Zum Marktstart gelten exklusive Einführungsangebote, die für einen Monat verfügbar sind.

Die neuen Dreame Küchengeräte

Dreame OZ60 Pro

Der Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro vereint Dampfgaren, Umluft, Airfrying und weitere Funktionen in einem 81-Liter-Garraum. Mit einem Temperaturbereich von 30 bis 260 °C, dampfunterstützten Programmen und Energieeffizienzklasse A++ richtet er sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Vielseitigkeit und Präzision in einem Gerät suchen.

Dreame DZ60 Pro & DZ40 Pro

Mit den Geschirrspülern DZ60 Pro und DZ40 Pro setzt Dreame auf das 360° HydraFlow Wash System mit flexiblen Sprüharmen und hohen Wassertemperaturen für intensive Reinigung. Beide Modelle sind in das Dreame-Ökosystem integriert und lassen sich per App steuern, der DZ60 Pro bietet zusätzlich erweiterte Trocknungsfunktionen und eine längere Frischhaltezeit.

Dreame Mega Pro 409L & 456L

Der Kühlschrank Mega Pro kombiniert eine kompakte Stellfläche mit großem Fassungsvermögen von wahlweise 409 oder 456 Litern. Flexible Temperaturzonen, No-Frost-Technologie und eine aktive Luftreinigung sollen Frische, Übersicht und Komfort im Küchenalltag erhöhen.

Marktstart & Einführungsangebote

Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro

UVP: 1.599 €

Einführungsangebot: 250 € Rabatt

UVP: 1.599 € Einführungsangebot: 250 € Rabatt Geschirrspüler DZ60 Pro

UVP: 999 €

Einführungsangebot: 150 € Rabatt

UVP: 999 € Einführungsangebot: 150 € Rabatt Geschirrspüler DZ40 Pro

UVP: 899 €

Einführungsangebot: 150 € Rabatt

UVP: 899 € Einführungsangebot: 150 € Rabatt Kühlschrank Mega Pro 409L

UVP: 699 €

Einführungsangebot: 100 € Rabatt

UVP: 699 € Einführungsangebot: 100 € Rabatt Kühlschrank Mega Pro 456L

UVP: 849 €

Einführungsangebot: 100 € Rabatt

Für alle Geräte werden während des Aktionszeitraums bei Käufen über die offizielle Website kostenloser Versand sowie eine 3-jährige Garantieverlängerung (auf insgesamt 5 Jahre) gewährt. Mit dem Verkaufsstart im Februar bringt Dreame seine Küchenneuheiten nun regulär in den Handel und positioniert sich als Anbieter eines umfassenden, vernetzten Smart-Home-Ökosystems – inklusive Küche.