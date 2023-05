Dreame Glory Hair: Das Muttertag-Geschenk für den perfekten Look

Es müssen ja nicht immer Blumen sein! Zum diesjährigen Muttertag freuen sich Mütter sicherlich auch über ein Geschenk, dass ihnen weit über ihren Ehrentag hinaus Freude bereiten wird: zum Beispiel über einen Fön mit Dreame Technologie für den perfekten Look.

Der revolutionäre neue Dreame Hair Glory Haartrockener bringt Mamas Haar schon am frühen Morgen in Schwung und verleiht ihm den vollen Glanz. Das Styling dauert gerade mal zwei Minuten, auch für schulterlanges Haar. In der Zwischenzeit sind sicher auch die Brötchen frisch aufgebacken und das Muttertags-Frühstück kann beginnen.

Klein, aber oho!

Das schnelle Trocknen wird möglich durch einen Hochgeschwindigkeitsmotor mit 110.000 Umdrehungen pro Minute und eine Luftstrom-Geschwindigkeit von 70 m/s. Gleichzeitig wird ein großzügiges Luftvolumen von 55 m3/h ausgegeben – wobei die Feuchtigkeit erhalten bleibt, sogar beim Glätten. Die präzise und intelligente NCT-Temperaturregelung macht das Haartrocknen für alle Mütter zu einem schnellen, effizienten und angenehmen Erlebnis – garantiert ohne Überhitzung. Ein NCT-Temperaturfühler prüft die Temperatur 100-mal pro Sekunde und wirkt so präventiv gegen Spliss, sodass das Haar mit voller Power strahlen kann.

Fortschrittliche Negativ-Ionen-Technologie

Der Hair Glory Haartrockner verfügt zudem über eine fortschrittliche Negativ-Ionen-Technologie (300 Millionen Platinanionen/cm³). Negative Ionen bewahren die Feuchtigkeit im Haar, verhindern Hitzeschäden, glätten das Haar und reduzieren Proteinschäden, um nur einige Vorteile zu nennen. Das Ergebnis ist ein strahlender gesunder Look.

Mehrere Temperaturstufen

Jede Mutter soll selbst wählen, wie sie ihr Haar trocknen möchte. Es stehen 4 Temperatureinstellungen und 2 Luftströmungsgeschwindigkeiten zur Verfügung. Kühle Luft eignet sich für heiße Sommertage in der City oder am Strand. Wenn die Haare an kalten Tagen möglichst schnell trocken werden sollen, erzielt man mit dem Wärmeblast die besten Ergebnisse. Für Locken oder das Auflockern des Haares ist der Heiß-/Kaltzyklus die richtige Wahl. Der Hair Glory Haartrockner gibt außerdem bescheidene 57 °C für gleichmäßig warme Luft aus.

Ideal für Wochenendausflüge

Der neue Fön mit Dreame Technologie ist Dank des kompakten 82 mm messenden Hauptzylinders kompakt gebaut, passt dadurch in jede Reisetasche und wiegt dabei nur 345 Gramm. Auch der Preis ist mit EUR 129,- (UVP) gut tragbar.