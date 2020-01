Drawkanoid Test (PC): Breakout, nur anders

Mit Drawkanoid präsentiert sich das Breakout-Prinzip in einem neuen Gewand. Was euch in diesem Game erwartet, lest ihr hier im Review!

Über die Spielidee

Was ist Arkanoid eigentlich? Die Älteren unter uns lächeln wissend. Das ursprüngliche Breakout präsentierte euch einen Level, an dessen unterem Ende euer Protagonist sein Dasein fristete. Das Paddel wurde von euch gelenkt, und ein Ball wurde in Echtzeit zwischen den zu zerbrechenden Kapseln und euch im Ping-Pong-Prinzip hin und her geschossen. Wurde eine Stage geschafft, ging es sogleich weiter zur nächsten – und natürlich gab es jede Menge Abwechslung bei diesem Prinzip.

Manchmal gab es zwei Paddel, oder die Steuerung wurde gespiegelt. Hinzu kamen interessante Ideen wie ein Schild, eine Paddel-Verlängerung oder der berühmt-berüchtigte Multi-Ball. Bezeichnend für die Games war auch, dass sowohl Neonfarben als auch ein elektronischer Soundtrack vorkamen. Waren diese Kriterien erfüllt, konnte man von einem echten Breakout-Spiel reden. Drawkanoid bleibt den Wurzeln des Genres im Grunde treu und schafft es doch, ihm einen ganz eigenen, persönlichen Twist zu geben.

Das Spielprinzip von Drawkanoid

Sowohl Paddel als auch die zu zerbrechenden Ziele sind gleich geblieben. Allerdings läuft das Gameplay in Drawkanoid ungleich schneller ab. Die Stage ist in zwei Teile unterteilt, der untere Teil ist farblich markiert. Im oberen Teil flitzt die Kugel im Schnelldurchlauf herum, bis sie wieder die untere Markierung erreicht. Dort rollt sie in Zeitlupe weiter, was euch Zeit gibt, ein Paddel mit der Maus zu „zeichnen“. Nach erfolgtem Abprall flitzt das Spielgerät wieder durch den Level, nur um von euch ein weiteres Mal zurück ins Spiel gebracht zu werden.

Habt ihr die Rufzeichen-Blöcke in der Stage zerbrochen, erscheint ein Boss am oberen Ende, der nach einem Treffer w.o. gibt. Danach kommt ihr nahtlos in den nächsten Level, und das geht immer so weiter, bis ihr eure drei Leben verloren habt. Wenn ihr euer Paddel falsch setzt oder den Winkel falsch berechnet, fällt die Kugel ans untere Ende und kostet euch eines eurer Leben. Je geschickter ihr seid, umso höher treibt ihr eure Punktezahl, die gleichzeitig auch eure Währung in Drawkanoid darstellt. Sie ist bitter nötig, wenn ihr in Drawkanoid besser werden wollt. Hier ein Video für euch, damit ihr euch alles genauer vorstellen könnt: