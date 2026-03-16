Dragonkin: The Banished ist jetzt für PC erhältlich

NACON und Eko Software haben den offiziellen Release von Dragonkin: The Banished verkündet. Das Action-Rollenspiel verlässt damit die Early-Access-Phase und steht ab sofort in der Vollversion auf Steam bereit.

Das Pariser Entwicklungsstudio Eko Software, das ihr vielleicht schon von Warhammer: Chaosbane kennt, hat das vergangene Jahr intensiv genutzt. Seit dem Start des Early Access im März 2025 wurde massenhaft Feedback der Community eingearbeitet. Das Ergebnis scheint zu überzeugen: Mit zuletzt 85 % positiven Bewertungen auf Steam dürft ihr euch auf ein ausgereiftes Spielerlebnis freuen.

In Dragonkin: The Banished schlüpft ihr in die Rolle von Drachenjäger:innen, um die Menschheit gegen die Übermacht der Drachen zu verteidigen. Dabei könnt ihr eure Charaktere über das „Ancestral Grid“ individuell anpassen. In diesem System verknüpft ihr gesammelte Fragmente, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Als zentraler Rückzugsort dient euch die Stadt Montescail, in der ihr eure Strategien verfeinern dürft. Unterstützt von einem eigenen Drachling erwartet euch neben der Hauptstory ein umfangreiches Endgame voller Schlachten.