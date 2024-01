Dragon Quest Builders kommt am 13. Februar 2024 auf den PC

Square Enix wird nächsten Monat endlich das erste Dragon Quest Builders für den PC veröffentlichen, um nicht mal 30 Euro!

Richtig gelesen: Das Sandbox-Bauspiel kann jetzt vor seiner Veröffentlichung am 13. Februar auf Steam vorbestellt werden, zum Preis von 27,99 Euro vorbestellt werden. Dragon Quest Builders wurde ursprünglich 2016 für PS3, PS4 und PS Vita veröffentlicht, bevor es 2018 für Nintendo Switch und 2022 für Mobilgeräte erschien. “Dragon Quest Builders ist ein immersives Sandbox-Gaming-Erlebnis, das Builders einlädt, das zerstörte Reich von Alefgard wieder aufzubauen, Materialien zu sammeln und einzigartige Gegenstände mit endlosen Möglichkeiten herzustellen”, so sein Herausgeber. Ich persönlich habe beide Teile geliebt und kann sie euch nur wärmstens empfehlen, der Mix zwischen Bauen, Erforschen und Kämpfen hat einfach etwas an sich.