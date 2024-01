Dragon Ball: Sparking ZERO konzentriert sich ziemlich auf Son-Goku und Vegeta

Fans der beiden Saiya-jin-Krieger aufgepasst: Mit Dragon Ball: Sparking ZERO konzentriert sich ein Spiel ziemlich auf diese Rivalität.

Über Dragon Ball: Sparking ZERO

Publisher Bandai Namco und Entwickler Spike Chunsoft haben einen neuen Trailer für Dragon Ball: Sparking ZERO veröffentlicht. Während es großteils um die beiden Figuren gehen soll, kommen aber auch noch andere in das Aufgebot an spielbaren Charakteren hinzu. Denn das Ende des Trailers scheint eine Liste von 164 spielbaren Formen beziehungsweise Figuren zu zeigen. Eine Vielzahl von Formen von Son-Goku (darunter sämtliche SSJ-Stufen) und Vegeta (ebenso inklusive seiner Affen-Form) wurden bereits bestätigt – Adleraugen erspähen aber auch Perfect Cell, Hit, Broly und andere in der Auflistung.

So oder so, es scheint, als würden sich die Teams hinter dem Game erneut zusammentun, um Action vom Feinsten zu bieten. Denn obwohl es einen großen Fokus auf die beiden Haupthelden und ihren ewigen Zweikampf gibt, haben es auch andere Figuren in das Spiel geschafft. Daher wird es umso spannender, wie dann die Balance aussieht: Haben wir dann viele andere Charaktere mit ihren besonderen Formen, oder sind doch die beiden Hauptfiguren die Stars der Show? Ein wenig gedulden müssen wir uns allerdings noch, denn Dragon Ball: Sparking ZERO befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht!