Doraemon Story of Seasons PS4-Release für Herbst angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans von Doraemon – Bandai Namco kündigte nun ein Doraemon Story of Seasons PS4-Release im Herbst an. Demnach erscheint das Anime-Bauernhof-Abenteuer am 4.9.2020 für die PlayStation 4. Bislang war das Spiel nur für die Switch und den PC verfügbar.

Über Doraemon Story of Seasons

Nachdem sie einen mysteriösen Samen gepflanzt haben, der von Nobita gefunden wurde, werden Doraemon und Freunde in eine andere Welt transportiert, in einen Ort namens Shizen Town. Während des Tohuwabohu hat Doraemon die meisten seiner geheimen Gadgets verloren, die ihnen helfen werden, zurückzukehren. Schließlich beschließen die Freunde, in Shizen Town zu bleiben, während sie versuchen, einen Weg zu finden, um in ihre ursprüngliche Welt zurückzukehren. Lunch, ein Bewohner Shizen Towns, leiht Nobita einen Bauernhof in der Stadt, den er ausbauen kann. Ihr übernehmt etwa das Pflügen der Felder zum Anbau von Nutzpflanzen, die Pflege von Kühen und Schafen und mehr.

Das Spiel verfügt außerdem über ein Angelsystem, ein Hausdekorationssystem, ein Insektenfang-Sammelsystem, Feiertage und Festivals ähnlich der anderen Story-of-Seasons-Spiele. Charaktere aus der Doraemon-Serie wie Giant und Shizuka erscheinen auch als Nebencharaktere und unterstützen Nobita bei seinen Abenteuern. Je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr brauchbare Doraemon-Gadgets werden freigeschaltet, die spezielle Fähigkeiten gewähren wie Wetterkarten, die das Wetter von morgen ändern können, und die Anywhere Door, die es euch ermöglicht, schnell zwischen den Gebieten hin und her zu reisen.