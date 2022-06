Doctor Strange in the Multiverse of Madness ab 28.7.2022 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray

Gute Nachrichten für die Marvel-Fans die es nicht ins Kino geschafft haben und auch kein Disney+ Abo besitzen – Doctor Strange in the Multiverse of Madness erscheint in rund eineinhalb Monaten auf DVD, Blu-ray und als 4K-UHD-Blu-ray.

Was erwartet euch?

Das Universum gerät spektakulär aus den Fugen: In Doctor Strange 2 sprengen die Marvel Studios die Grenzen des MCU und laden das Publikum auf eine atemberaubende Reise durch das Multiversum ein, die alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellen wird. Dr. Strange, der mächtigste Magier des Kosmos, muss gemeinsam mit seinem Freund Wong und Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, einem mysteriösen neuen Widersacher entgegentreten, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern. Machen Sie sich bereit für ein Marvel Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft.