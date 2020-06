Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition kommt auf das iPad – unglaublich, aber wahr! Dieses Detail versteckte sich in den Videos der diesjährigen Apple WWDC 2020. Lest hier mehr!

Jedes Jahr wieder enthüllt Apple auf der WWDC-Entwicklerkonferenz die neuesten Updates seiner Software (wir berichteten). In einer Entwicklersession über Xcode 12 und Metal-Apps wurde dann das Spiel auf einem iPad gezeigt! In unserem Test hat uns das Spiel völlig überzeugt und ist für viele das wohl beste RPG der Welt, gleich neben The Witcher 3, natürlich. Larian Studios ist übrigens auch für Baldur’s Gate 3 verantwortlich, es ist ein wirklich tolles Jahr für RollenspielerInnen! Jedenfalls wird die iPad-Version von Divinity: Original Sin 2 wohl am ehesten der Switch-Version gleichen, hier ein Trailer für euch: