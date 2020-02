Baldur’s Gate 3 Opening-Trailer veröffentlicht

Wizards of the Coast und die Larian Studios arbeiten mit Hochdruck am neuesten Teil der Baldur’s Gate-Reihe und der Fleiß macht sich bezahlt – endlich gibt es den ersten Baldur’s Gate 3 Opening-Trailer zu sehen.

Mysteriöse Kräfte erwachen in euch, nachdem der Mind Flayer-Parasit in eure Gehirne eingedrungen ist. Ihr müsst dagegen ankämpfen und die Kräfte der Dunkelheit gegen sie nutzen. Oder ihr gebt euch der Korruption hin und werdet zum ultimativen Bösen.