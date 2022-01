Disney+ veröffentlicht Pam & Tommy Key-Art

Disney+ hat als Vorbereitung auf den bevorstehenden Streaming Start Anfang Februar das Pam & Tommy Key-Art veröffentlicht.

Worum geht’s?

Pam & Tommy spielt im ‚Wilden Westen‘ der Anfangsjahre des Internets und basiert auf der unglaublichen, wahren Geschichte des Sex Tapes von Pamela Anderson (Lily James, „Yesterday“) und Tommy Lee (Sebastian Stan, „The Falcon And The Winter Soldier“). Das Video, das von einem frustrierten Handwerker (Seth Rogen, „Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“) aus dem Haus des Paares gestohlen wurde, entwickelte sich von einer kuriosen VHS-Raubkopie im Untergrund zu einer absoluten Weltsensation, als es 1997 im Internet veröffentlicht wurde. Die achtteilige, limitierte Original Serie ist eine Liebesgeschichte, ein Krimi und ein warnendes Beispiel in einem. Sie untersucht die Schnittpunkte von Privatsphäre, Technologie und Prominenz und verfolgt die Ursprünge unserer heutigen Reality-TV-Ära auf ein gestohlenes Video zurück, das von einem Millionenpublikum gesehen wurde und doch eigentlich nur für zwei Zuschauer:innen gedacht war.

Ausführende Produzenten von „Pam & Tommy“ sind Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver und Alex McAtee von Point Grey sowie Megan Ellison, Sue Naegle und Ali Krug von Annapurna. Geschrieben wurde die Serie von den ausführenden Produzenten Rob Siegel und DV DeVincentis, inszeniert wurde sie von dem ausführenden Produzenten Craig Gillespie. Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich und Sarah Gubbins fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.

Zur Premiere der Drama-Serie am Mittwoch, den 2. Februar 2022 stehen in Österreich die ersten drei Episoden auf Disney+ unter Star zum Streamen bereit. Anschließend werden wöchentlich neue Episoden veröffentlicht.