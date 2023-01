Disney Speedstorm: Neues Video zeigt Mulan und Li Shang in Action

Gameloft gab eine Vorschau auf seinen kommenden Disney-Renntitel, Disney Speedstorm, und das funktioniert mit einem einminütigen Video ganz prächtig.

Mehr zu Disney Speedstorm

Der Trailer des Spiels, der passend zum Mondneujahr 2023 veröffentlicht wurde, zeigt die Disney-Charaktere Mulan und Li Shang, die ihre Karts auf einer Strecke fahren, die eindeutig von der realen Chinesischen Chinesischen Mauer inspiriert ist. Mit einer riesigen östlichen Drachendekoration und mehreren kurzen Aufnahmen klassischer chinesischer Architektur zeigt der Trailer mehrere Rennfahrer mit Disney-Hintergrund, die ihre Karts auf mehrstufigen Strecken aus Pflastersteinen und Holzbalken fahren. Die Action konzentriert sich in erster Linie auf Mulan selbst, die man dabei sieht, wie sie explosive Feuerwerke auf die anderen Karts schießt, bevor sie triumphierend ihre Faust in die Luft streckt. Li Shang wiederum wirbelt seinen Stab über den Kopf, während er fährt, was an seine Bewegungen während seines ikonischen “I’ll Make A Man Out Of You”-Songs erinnert.