Disney/Pixar legen mit Toy Story 5 und Die Unglaublichen 3 nach

Kommende Disney-Filme sind absolut keine Überraschung, aber Die Unglaublichen 3 hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für dieses Jahr!

Zukünftige Toy Story-Filme sind zu diesem Zeitpunkt fast unvermeidlich – Toy Story 5 ist übrigens für den 19. Juni 2026 geplant – aber hier ist eine Pixar-Fortsetzung, die nun ebenfalls angekündigt wurde: Die Unglaublichen 3, die sich in der Entwicklung der D23 Expo herausstellt. Pixar ist das Ausnahme-Studio unter dem Disney-Banner, das sich an ein Gleichgewicht aus originellem und Franchise-Storys hält. Der kreative Funke aus der Blütezeit des 3D-CG-Animationsoutfits ist in den jüngsten Filmen wie Soul, Turning Red, Luca und den kommenden Hoppers immer noch lebendig, was dann Selbstläufer (?) wie Toy Story 4, Lightyear und (das zugegebenermaßen sehr gute) Inside Out 2 umso einfacher macht. Aber Alles steht Kopf verdiente immer noch mehr als eine Milliarde Dollar, um der umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten zu werden, also wird auch hier eine Fortsetzung kommen.

Im vergangenen Februar erklärte Disney-CEO Bob Iger den Aktionären der Walt Disney Company, dass er nicht dort sitzen und seine Studios zu originell werden lassen würde, insbesondere mit den Finanzen des Konglomerats in einem Einbruch – die Zukunft würde mit Fortsetzungen übersät sein. Toy Story, Zootopia und Frozen würden in den kommenden Jahren alle neue Ableger erhalten. Nachdem es nun ein Toy Story 5, und ein Zootopia 2 und auch ein Frozen 3 geben wird, dann überrascht auch ein Die Unglaublichen 3 absolut nicht. Pixar ist also zurück, und Brad Bird als Produzent ist ebenfalls wieder an seinem angestammten Platz. Bis jetzt gibt es noch kein geplantes Veröffentlichungsdatum und kaum Details dazu. Gut so, denn der Unterschied besteht darin, dass man Pixar so ganz viel Zeit zum Kochen verschafft – alles wertvolle Zeit, um es am Ende dann richtig zu machen.