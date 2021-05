Disney feiert die Premiere von Star Wars: The Bad Batch

Um die Kreativität und Kunstfertigkeit der Star Wars Community zu feiern, haben Lucasfilm und Disney außerdem Originalkunstwerke in Auftrag gegeben, die die Startseite des Streaming-Services für mehrere Tage übernehmen – eine Premiere für die Plattform. Eine weltweite Gruppe von Künstlern und Fans hat Illustrationen zu einer Auswahl von Star Wars-Filmen und Originals erstellt und diese in ihrem eigenen Stil zum Leben erweckt. Die Kunstwerke werden bis zum 9. Mai auf der Star Wars-Startseite von Disney+ zu sehen sein.

Als besonderen Leckerbissen für die Fans zeigt Disney+ erstmals „Maggie Simpson in ‘Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen'”, einem neuen Kurzfilm der legendären Simpsons-Animationsserie. Der Streifen bringt dabei Charaktere aus der Star Wars Galaxis in die fiktive Stadt Springfield.

Am 4. Mai, dem so genannten Star Wars Day, veröffentlicht Disneys hauseigener Streaming-Dienst Disney+ die brandneue Animationsserie Star Wars: The Bad Batch. Zusätzlich wird der Tag durch weitere Specials wie einen einzigartigen Kurzfilm der Simpsons aus der Sternensaga zelebriert. Außerdem warten mehrere thematische Kinoerlebnisse zur Feier einer weit, weit entfernten Galaxis auf euch. Im folgenden Beitrag haben wir die Infos für euch.

Über Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: The Bad Batch folgt der Elitetruppe aus experimentellen Klonen der Bad Batch, die zum ersten Mal in The Clone Wars eingeführt wurden:.Die Klone der Einheit 99 müssen sich in einer sich schnell verändernden Galaxis zurechtfinden.

Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden. Jeder von ihnen besitzt eine einzigartige, außergewöhnliche Fähigkeit, die sie zu außerordentlich effektiven Soldaten und einer herausragenden Gruppe macht. Mehr zur speziellen Einheit 99 und dem Inhalt der Serie erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Über Maggie Simpson in “Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen”

Maggie aus Die Simpsons begibt sich auf die abenteuerliche Suche nach ihrem geraubten Schnuller. Sie begegnet dabei jungen Padawanen, Sith-Lords, bekannten Droiden und fiesen Rebellen und kämpft in diesem Kurzfilm zu Ehren des Star Wars-Universums in einer Entscheidungsschlacht gegen die Dunkle Seite der Macht.

Über Star Wars Biome & Rundflüge

Brecht auf zu einer virtuellen Urlaubsreise und begebt euch zu einigen der berühmtesten und beliebtesten Schauplätze der Star Wars Filme. Mit dabei sind unter anderem die bekannten Planeten Hoth, Tatooine und Sorgan. Die faszinierende Serie entführt euch zu Flügen in eine weit, weit entfernte Galaxis. In den Rundflügen könnt ihr euch außerdem einige der berühmtesten und beliebtesten Raumschiffe sowie Fahrzeuge aus dem Star Wars-Universum aus nächster Nähe ansehen.