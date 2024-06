Disney Epic Mickey: Rebrushed erscheint am 24. September 2024

Der Verleger THQ Nordic kündigte im Februar ein “erweitetes Remake” von Disney Epic Mickey aus dem Jahr 2010 an. Zu dieser Zeit hieß es, dass das Action-Adventure-Spiel in diesem Jahr für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch kommt. Nun ist es klar: Rebrushed wird am 24. September 2024 veröffentlicht. Die Vorbestellungen sind ab sofort live und können von euch getätigt werden. Das Spiel kann für 59,99 Euro vorbestellt werden.

Disney Epic Mickey, das exklusiv als Nintendo Wii-Titel veröffentlicht wurde, bot eine dunklere Version einer Micky Maus-Geschichte, in der der Mausheld das Ödland besucht, wo vergessene Disney-Charaktere leben. Es war übrigens auch die Rückkehr von Oswald, einer Walt Disney-Kreation, deren IP kürzlich von der Firma von Universal erworben wurde. “Ich habe mehr herzliche Fan-Mails von Spielern jeden Alters über Disney Epic Mickey erhalten als jedes andere Projekt, an dem ich gearbeitet habe – ein wahrer Indikator für die Zeitlosigkeit dieses Spiels”, sagte Deus Ex-Schöpfer Warren Spector, als Rebrushed angekündigt wurde. “Dass mein Team und ich zu diesem Vermächtnis beigetragen haben, ist wirklich eine Ehre, und ich freue mich, dass alte und neue Fans die Abenteuer von Micky und Oswald in Wasteland wieder genießen können.”