Disgaea RPG ist demnächst für iOS und Android erhältlich

Am 13. April soll der Download schon erhältlich sein, und die Prinnies wärmen sich bereits auf. Die offizielle englischsprachige Website für das Game ist hier zu finden und die Facebook-Seite findet ihr gleich hier. Disgaea RPG ist sowohl für iOS als auch für Android free to play. Mal sehen, ob das Game ähnlich gut wird wie die großen Ableger! Ob die langatmigen Sequenzen der Hauptteile getrimmt werden und mobile-tauglicher sein werden, das stellt sich alles noch heraus. Was haltet ihr von diesem Titel, dood!?