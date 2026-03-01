Disgaea Mayhem kommt im Sommer 2026

NIS America bringt diesen Sommer das Action-Rollenspiel Disgaea Mayhem für PS5, Nintendo Switch-Konsolen und PC.

Mehr zu Disgaea Mayhem

Das Game ist bekannt als Kyouran Makaism in Japan und Makaism: Frenzy of the Netherworld in Asien, und es wird für PlayStation 5, Switch 2, Switch und PC via Steam im Westen veröffentlicht, teilte der Herausgeber mit. Disgaea Mayhem wurde erstmals am 29. Januar in Japan und Asien für PlayStation 5, Switch 2 und Switch veröffentlicht. Eine limitierte Auflage wird im NIS America Online Store für 99,99 US-Dollar erhältlich sein. Es enthält eine Kopie des Spiels, eine Sammlerbox, ein Kunstbuch, den Original-Digipak-Soundtrack, einen Acrylständer und einen Acryl-Schlüsselanhänger. Worum geht es? Die Prinzessin braucht ihren Pudding in dieser brandneuen Ausgabe des verehrten Disgaea-Franchise. Übernehmt die direkte Kontrolle über die Aktion als N.A., ein Söldner mit einem anspruchsvollen süßen Zahn, während ihr Monster im Namen des Geldes niedermäht. Rüstet Waffen aus sieben verschiedenen Klassen aus, um auf sieben verschiedene Arten zu spielen! Egal, ob ihr das bewährte Schwert oder den Bogen auf der Entfernung verwenden wollt, ihr könnt eure Waffe jederzeit wechseln, um die Art und Weise, wie ihr spielen wollt, zu verändern!