Disciples Liberation für Q4/2021 angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans des Dark Fantasy-RPGs Disciples – nach einigen Jahren in der Versenkung kündigten Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio mit Disciples Liberation den neuesten Teil des Franchises für PS4|5, Xbox One, Xbox Series und PC für das 4. Quartal 2021 an.

Worum geht’s?

Disciples Liberation markiert mit seiner detailreichen, düsteren Fantasywelt einen Neubeginn der nach wie vor äußerst beliebten Disciples-Reihe und bietet euch die Möglichkeit, komplexe rundenbasierte Kämpfe gegen entsetzliche Bestien zu meistern. Hunderte von Quests sorgen für über 80 Stunden Spielspaß in nur einem Durchgang, mögliche Romanzen mit NPCs aller Völker vertiefen das Rollenspiel-Erlebnis und können im besten Fall für gefestigte Allianzen sorgen – oder auch nicht. Die Auswahl an möglichen Verbündeten ist variantenreich: Wie die finsteren Mächte der Untoten unter dem Befehl ihrer wahnsinnigen Königin oder das menschliche Imperium, geprägt von religiösem Extremismus, um nur zwei Fraktionen zu nennen.

Durch das Schmieden von Allianzen entstehen immer größere Armeen und die hart erkämpften Ressourcen können für den Ausbau der eigenenStadt genutzt werden. Jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen: Beeinflusst durch das politische Klima, kann eine getroffene Wahl einen fatalen Domino-Effekt auslösen, der die Geschichte der Spieler:innen unwiderruflich verändert.