Digimon World: Next Order für Nintendo Switch von Bandai Namco angekündigt

Wer will noch mehr Monster auf der Nintendo Switch? Mit Digimon World: Next Order wird schon im Februar 2023 – zumindest in Japan – für Nachschub gesorgt.

Digimon-Fans müssen nicht lange auf ein brandneues Digimon-Spiel auf der Nintendo Switch warten. Bandai Namco hat in der neuesten Ausgabe von Weekly Famitsu angekündigt, dass es die Digimon World: Next Order International Edition am 22. Februar 2023 in Japan auf die Konsole bringen wird. Ein westlicher Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber wenn man in der Vergangenheit wühlt, kommt man schnell darauf, dass der Westen immer öfter in den Genuss dieser Games kommt – allem voran der aktuelle Titel namens Digimon Survive. Jedenfalls wurde bekannt, dass diese neue Version neue Funktionen und Elemente enthalten wird.

Digimon World: Next Order wurde nämlich ursprünglich 2016 auf der PlayStation Vita veröffentlicht, bevor es im folgenden Jahr international eine PS4-Portierung erhielt. Das Open-World-RPG von Studio ist Teil der Digimon World-Serie, die auf der ursprünglichen PlayStation begann, mit der ihr jederzeit zwei Digimon-Partner bei euch haben können. Ihr Digimon kämpft automatisch für euch, während ihr euch vornehm zurückhalten und Befehle an eure kleinen digitalen Monster geben könnt. Die Switch-Version wird mit einem brandneuen “Anfänger”-Modus sowie der Möglichkeit geliefert, schneller zu laufen. Hier ist ein Trailer für euch – wäre das etwas zum Spielen?