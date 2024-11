Diese Stars kommen zur VIECC 2024 nach Wien

Die Vienna Comic Con ist nicht nur für ihr buntes Programm und die diverse Community bekannt, sondern vor allem auch für Stars aus Filmen, Autor:innen von Büchern, Künstler:innen und vieles mehr. Dieses Jahr bringt die VIECC Star-Autorin Elfie Donnelly, „Mann der 10.000 Sound-Effekte” Michael Winslow, Vincent Regan, Claudia Christian, Daniel Schlauch, Frank Cho, Dr. Froid und Sarah Scribbles nach Wien.

Hex-Hex & Törööö: Bei legendären Figuren wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen werden ehemalige Kindheitserinnerungen geweckt. Dafür ist einzig und allein die preisgekrönte Autorin Elfie Donnelly verantwortlich, die als Headliner auf der VIECC 2024 vertreten ist. Die österreichisch-britische Schriftstellerin ist Trägerin des deutschen Jugendliteratur- und Grimme-Preises und zieht alle mit ihren herzerwärmenden Charakteren in den Bann. Durch die Erschaffung ihrer Figuren „Benjamin Blümchen”, „Bibi Blocksberg” und „Elea Eluanda” verkaufte sie millionenfach Kassetten, CDs und Bücher. Auf der Vienna Comic Con zeigt sie Einblicke in ihr Leben als Autorin, plaudert aus dem Nähkästchen und steht für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Das haben Space Balls, One Piece und Babylon 5 gemein

Was auf den ersten Blick wie aus drei verschiedenen Welten wirkt, vereint die Vienna Comic Con: Hollywood Stars wie Michael Winslow und Vincent Regan nehmen den weiten Weg auf sich, um ihre Fans auf der VIECC 2024 zu treffen. Schauspiel-Headliner Winslow ist unter anderem durch die Spielfilm-Reihe Police Academy und die Sci-Fi-Komödie Spaceballs bekannt. Sein Ruf als „Mann der 10.000 Sound-Effekte” brachte ihm außerdem Star-Auftritte in der Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing”. Auch der Headliner Vincent Regan ist kein Newcomer der Hollywood-Welt: aus Produktionen wie Troja, Aquaman und Kampf der Titanen bekannt, war er zuletzt als Monkey D. Garp in der Netflix-Produktion One Piece zu sehen. Deutschsprachige Fans werden dabei die Stimme des Headliners Daniel Schlauch erkennen: Der Synchronsprecher ist nicht nur die deutsche Stimme von Zac Efron, sondern vertonte zuletzt auch die Figur des Monkey D. Ruffy, den Captain der Crew, in One Piece. Auch die bekannte Schauspielerin Claudia Christian beehrt die VIECC 2024. Sie ist unter anderem als Commanderin Susan Ivanova aus Babylon 5, sowie aus Highlander, NYPD Blue, Criminal Minds und als Stimme in Videospielen wie Call of Duty: Infinite Warfare bekannt.