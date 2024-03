Die Stalker-Trilogie bahnt sich ihren Weg auf Konsolen

Stalker: Legends of the Zone Trilogy kommt mit Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Pripyat. Ein Fest für Fans!

Mehr zur Stalker-Trilogie

Die gesamte Trilogie ist ab sofort für 39,99 Euro erhältlich, oder ihr holt euch die einzelnen Spiele für jeweils 19,99 Euro. Die Trilogie wurde bei der Xbox-Show enthüllt, ist aber auch auf PlayStation verfügbar. (Zufälligerweise sind die Spiele im Moment auch auf Steam vergünstigt.) Während diese Trilogie nicht offiziell als Remaster beschrieben wurde, sagt der ursprüngliche Entwickler GSC Game World, der mit Mataboo für die Ports zusammengearbeitet hat, dass die Spiele auf verschiedene Weise für die Konsole “verfeinert” wurden.

“Stalker ist seit langem ein PC-Franchise, so dass sich die wichtigsten Prioritäten auf die Anpassung der Erfahrung für Konsolen als Ganzes konzentrierten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die native Controller-Unterstützung für Konsolenschnittstellen),”, erklärt Zakhar Bocharov von GSC. “Wir haben alles von Grund auf neu erstellt, um sicherzustellen, dass das Spiel sowohl einfach zu steuern als auch angenehm zu spielen sein wird.“ Klingt gut, jetzt müssen wir nur noch sehen, wie der Sprung vom PC auf die Konsolen gelingt!