Sony bringt die WH-1000XM6 – die besten ANC-Kopfhörer 2025?

Sony hat mit dem WH-1000XM6 sein neuestes Modell vorgestellt und setzt damit neue Maßstäbe im Bereich der kabellosen ANC-Kopfhörer. Zu unserem Test des Vorgängers geht es hier!

Über den Sony WH-1000XM6

Das Herzstück des WH-1000XM6 ist der neu entwickelte HD-Prozessor QN3, der eine siebenmal höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit als der Vorgänger bietet und die Daten von insgesamt zwölf Mikrofonen in Echtzeit verarbeitet. Dies sorgt für eine nochmals verbesserte aktive Geräuschunterdrückung, die sich präzise an die jeweilige Umgebung anpasst und so für ein ungestörtes Hörerlebnis sorgt – egal ob unterwegs, im Büro oder zu Hause. Auch klanglich hebt sich der WH-1000XM6 von seinen Vorgängern ab. Die 30-mm-Treibereinheit wurde überarbeitet und in Zusammenarbeit mit Grammy-prämierten Mastering-Ingenieuren internationaler Top-Studios feinabgestimmt. Das Ergebnis ist ein klarer, detailreicher und ausgewogener Sound, der die Intentionen der Künstlerinnen und Künstler auf Studio-Niveau wiedergibt. Technologien wie LDAC für hochauflösende Musikstreams und DSEE Extreme für das Echtzeit-Upscaling komprimierter Musikdateien sorgen zusätzlich für ein herausragendes Klangerlebnis.

Im Bereich Komfort und Bedienung hat Sony auf Feedback reagiert: Der Kopfhörer ist wieder faltbar und dadurch kompakter zu transportieren. Die Ohrpolster sind dicker und weicher, was den Tragekomfort – auch für Brillenträger – deutlich erhöht. Die Bedienung erfolgt intuitiv über Touchflächen und gut fühlbare Tasten, während die Sound-Connect-App einen 10-Band-Equalizer, individuelle Soundmodi und spezielle Gaming-Features bietet. Auch die Sprachqualität bei Anrufen wurde durch KI-optimierte Algorithmen und sechs Beamforming-Mikrofone pro Seite weiter verbessert. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, Schnellladefunktion (drei Stunden Wiedergabe nach nur drei Minuten Laden) und Unterstützung moderner Übertragungsstandards wie LE Audio und Auracast ist der WH-1000XM6 technisch auf dem neuesten Stand. Die Kooperation mit Superstar Post Malone unterstreicht den Anspruch, Musik-Fans ein authentisches Klangerlebnis zu bieten. Zudem achtet Sony auf Nachhaltigkeit: Die Verpackung besteht vollständig aus umweltfreundlichem Material. Der WH-1000XM6 ist ab Mai 2025 in mehreren Farben um 449,- Euro (UVP) erhältlich.