Die Sims 5: Free to play, aber von Mikrotransaktionen geplagt?

EA ist nun mal EA: Die Sims 5 wird so gut wie sicher ein Gratis-Titel, und das wirft Fragen auf. Wie sieht es mit der Monetarisierung aus?

Mehr über Die Sims 5

In letzter Zeit wurde ein Großteil der Informationen über die laufende Entwicklung von Die Sims 5 zur Verfügung gestellt. Es ist fast ein Jahrzehnt seit der Veröffentlichung von Die Sims 4 vergangen, und während die Fans mit dem neuesten Teil dieses legendären Franchise vollkommen zufrieden sind, gibt es immer den Wunsch zu sehen, was als nächstes kommt. Denn Die Sims 4 begann das Leben als kostenpflichtiger Titel, und dann wurden im Laufe der Zeit Erweiterungen zur Aufstellung hinzugefügt, die auch mit ihren eigenen Preisschildern Hand in Hand gingen. Nach einer drastischen Änderung, die EA Ende 2022 vorgenommen hat, wurde Die Sims 4 jedoch gratis – und es war ein dramatischer, erstaunlicher Erfolg.

Es macht absolut Sinn, dass Die Sims 5 diesem Beispiel folgen wird, angesichts des Wachstums, das in der Community von Die Sims 4 gesehen wurde. Und all das nur durch den Schritt auf ein Free-to-Play-Modell – eigentlich ein Wahnsinn! Man sieht, dass Spieler:innen sich nach wie vor von der Eintrittshürde eines Kaufpreises abschrecken lassen, oder umgekehrt ausgedrückt: Man sieht erst besser, wie viele Spieler:innen an einem Game interessiert sind, wenn man diese „Eintrittshürde“ eliminiert und das Spiel gratis anbietet. Jedenfalls wird der Titel auf jeden Fall ein Live Service-Game, und irgendwie müssen die langfristigen Einnahmen reinkommen, sonst macht sich die Entwicklung nicht bezahlt. Bleiben wir gespannt!